La Giunta Sezionale dell’associazione Nazionale Magistrati Di Reggio Calabria Per La Giornata Della Giustizia.

La Giunta Sezionale dell’Associazione Nazionale Magistrati di Reggio Calabriaconvoca, in adempimento di quanto deliberato all’esito dell’Assemblea Generale del 9 novembre scorso, per il giorno 11 dicembre p.v., dalle ore 11.00,assemblee aperte al pubblico, con breve sospensione dalle udienze, nel corso delle quali si procederà alla lettura del documento approvato nella citata Assemblea e si illustreranno le ragioni dell’indizione della “Giornata della Giustizia” programmata per il 17 gennaio 2015.I momenti assembleari si svolgeranno contemporaneamente presso le sedi giudiziarie periferiche di Locri e Palmi, nonché presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Reggio Calabria, coordinati dai componenti della Giunta (e, ove non possibile, da colleghi a tal fine individuati e delegati).Le aule individuate sono le seguenti:quanto alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, l’Aula “De Caridi” (I livello Pal. Giustizia/Piazza Castello);quanto al Tribunale di Reggio Calabria, l’aula n. 13, palazzo Ce.dir., piano terra, torre 3;quanto alla sede giudiziaria di Palmi, l’aula n. 30 del Tribunale Penale;quanto alla sede giudiziaria di Locri, l’aula della Corte d’Assise del Tribunale.Gli organi di stampa sono invitati a dare idonea pubblicità all’evento e a partecipare alle assemblee