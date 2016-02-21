Università Mediterranea: collaborazione con l’Ist. Italiano di Project Management

Lunedì 22 Febbraio 2016, alle ore 10:00, presso l’Aula D14 Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (DIGIEC) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Salita Melissari, lotto D) si terrà una conferenza per annunciare l’avvio di una collaborazione con l’Istituto Italiano di Project Management nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia. L’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) è un’associazione per la diffusione della cultura del project management in Italia e per la valorizzazione della professione del Responsabile di Progetto e degli altri ruoli professionali di Project Management. L’Istituto rilascia una certificazione di project management volta ad attestare il possesso delle conoscenze dei processi di gestione dei progetti e delle abilità nell’applicazione dei processi stessi. Tale certificazione è tra quelle più diffuse e riconosciute nel mercato italiano. Essa fornisce tutti quegli elementi di conoscenza che si ritengono necessari per coloro che vogliono iniziare un percorso professionale come Project Manager, siano essi neolaureati, neoassunti, project manager junior, e per tutti coloro che si trovano ad operare a vario titolo in un contesto progettuale. Il DIGIEC e l’ISIPM hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede che il DIGIEC possa organizzare un corso di project management volto all’acquisizione della certificazione ISIPM. Tale corso sarà tenuto da un docente accreditato presso l’ISIPM. Gli esami per la certificazione si terranno a Reggio Calabria. Al corso sono ammessi gratuitamente tutti gli studenti del primo anno della Laurea Magistrale in Economia. Potranno, altresì, fare richiesta di ammissione al corso altri studenti delle lauree magistrali della Mediterranea. Infine, altri enti potranno stipulare opportune convenzioni con il DIGIEC per consentire ai propri dipendenti di frequentare il corso e di acquisire la certificazione di project manager ISIPM. A tal proposito, sono già in corso contatti con la Camera di Commercio. Alla conferenza stampa saranno presenti: Il rettore Pasquale Catanoso, il direttore generale Marcello Zimbone, il direttore del DiGiec Francesco Manganaro, il presidente del Corso di Laurea magistrale in Economia Massimiliano Ferrara e Domenico Ursino, titolare del corso di Data mining e sistemi di elaborazione delle informazioni, nel cui ambito si svolge il corso.