La moda onora il peperoncino: è Claudio Greco la guest star del Fashion Honor Chili

Il gioiello piccante della città di Diamante ha ispirato il noto fashion designer cosentino Claudio Greco per un’inedita creazione in pizzo francese degli anni ’60. L’abito verrà donato sabato 16 novembre alle ore 19 dallo stesso Greco all’Accademia del Peperoncino, per suggellare l’unione tra il mondo della moda e quello del gusto. A condurre lo special event la bellissima showgirl, modella e attrice Sylvie Lubamba.

Il presidente di accademia Enzo Monaco assegnerà a Greco nel corso della serata il titolo di “Ambasciatore mondiale dell’Accademia del Peperoncino”.

L’evento farà da palcoscenico ai preziosi gioielli selezionati dalla gioielleria “Gocce d’Oro” con sede a Diamante e Rende, indossati su alcuni dei più bei capi della collezione autunno-inverno di Greco.

A fine serata gli ospiti potranno gustare un apericena con la specialità dei vini iGreco e il loro “senso della Calabria”. A dare ancora più ritmo ai brindisi sarà il barman Michele De Ventura che presenterà il drink “L’ultimo dei patrioti”.

La massima espressività calabrese in moda, arte e gusto vi aspetta sabato 16 novembre alle ore 19 nel Parco Enzo la Valva di Diamante (CS).