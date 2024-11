La moda per il sociale: Cruciani sostiene l’AIL con il bracciale La Buona Stella.

Di Federica Geria – “Anche quest’anno, in occasione del Natale Cruciani C rinnova il suo aiuto a sostegno delle cause benefiche promosse dall’AIL. Grandi traguardi per la ricerca che ha assistito, dal 2012, alla vendita di oltre 100 mila braccialetti per un totale di €500.000 fondi raccolti che sono diventati preziosi aiuti per i servizi di assistenza e per lo sviluppo di terapie innovative e meno tossiche per i pazienti ematologici.” (www.braccialetticruciani.it)

Cruciani, noto brand dal successo nazionale ed internazionale, che ha conquistato l’intera Italia con i suoi famosi accessori in macramè, lancia ora il braccialetto benefico La Buona Stella, destinando la raccolta fondi, derivante dalla sua distribuzione, al progetto “Leucemia mieloide cronica e gravidanza” dell’AIL, un progetto rivolto soprattutto a un pubblico femminile, che particolarmente apprezza e indossa il bracciale Stella.

L’accessorio è caratterizzato da una preziosissima lavorazione, tipica del brand Cruciani, totalmente made in Italy, con sette stelle di Natale e si presenta in tre modelli che richiamano le classiche sfumature di colore natalizie, rosso, argento e oro, confezionato all’interno di un packaging personalizzato Cruciani/AIL.

E’ possibile acquistare La Buona Stella online sul negozio solidale ailshop oppure nei negozi a marchio Cruciani, con un contributo di 10 euro.

Visita lo store Cruciani a Reggio Calabria, Corso Garibaldi 68, e compra anche tu il braccialetto benefico Stella, sostenendo una buona causa…con stile!