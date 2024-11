La modella reggina Hajar Bellari sfila all’Alta Moda Roma – FOTO

La collezione “Veleno Seduction Tailleur Privè 2017” si ispira ad una donna forte, cosciente della sua vita e delle sue emozioni. Una donna che tiene vivo il ricordo delle sue esperienze passate e mira all’evoluzione di esso. Un mondo dove tutto ha un inizio e una fine, ma dove è impossibile liberarsi realmente di tutto, dove permane sempre un ricordo che la donna, secondo il designer, deve conservare per poter andare avanti e migliorarsi ogni giorno di più.

La collezione rappresenta il coinvolgimento, ciò che cerchiamo di fare per affrontare le nuove sfide che la vita propone. Il designer si rivolge ad una donna che vuole osare e non ha paura di farlo utilizzando tutte le armi a disposizione. Punto di forza delle collezioni è da sempre la particolare attenzione rivolta ai tagli precisi, unita in questa collezione a drappeggi, il tutto mixato da una impeccabile sartorialità. La palette è formata da colori basici, come nero bianco rosso tutte tonalità cromatiche sinonimo di passione e seduzione.

Tanti i grandi nomi attesi alla kermesse.del 8 luglio Ad aprire la sfilata è la testimonial Antonella Salvucci, attrice italiana che possiede tutto il carisma, la versatilita’ e la passione della sua terra d’origine : l’Italia. Ha iniziato la sua carriera artistica come fotomodella internazionale, ma presto, ha capito di avere l’arte e l’anima di un’attrice e, corredando i suoi studi di recitazione a los Angeles , sta diventando una delle migliori giovani attrici della sua generazione.

Tra gli appuntamenti speciali di questa edizione di Alta Moda Roma, in esclusiva lo shooting fotografico della rivista ELLE Magazine, dedicato alla nuova campagna pubblicitaria della collezione “Veleno” Luca Conti Taguali.

Ad ospitare l’evento è stata la suggestiva terrazza dell’ Hotel Radisson Blu, con la direzione artistica di Iolanda Cipriani.

Una romantica collezione ….. PERLA MONSÈ

Capi made in Italy per la linea Perla Monsè ideata da Maria Monsè e dedicata alla figlia Perla.

La palette di colori va dai toni pastello chiari colori intensi, regalando un tocco di maturità all’essenza giovane degli abiti.

La collezione è tutta molto elegante e divertente, propone raffinati abiti, borse di design e gonne a grandi stampe floreali, oltre a cerchi geometrici e righe molto strette, che lasciano spazio a forme e fiori ricamati tridimensionali.

Photo Peppe Russo