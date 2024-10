La musica di X Factor arriva a Reggio Calabria!

Quanti di voi settimanalmente stanno incollati alla tv in attesa di scoprire chi sarà il vincitore di X Factor 2018?

Il talent show musicale che incanta gli italiani da ben 12 edizioni sta per arrivare a Reggio Calabria con una grandissima sorpresa!

Le filiali italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo, main sponsor di X Factor, hanno infatti deciso di avvicinare ancor di più gli italiani agli artisti protagonisti del talent. Come? Semplice, attraverso un live show!

Roma, Milano, Perugia, Treviso, Novara, sono davvero tante le città italiane coinvolte dal tour musicale pensato dal Gruppo Intesa Sanpaolo, tra questa campeggia anche la nostra bellissima Reggio Calabria che vedrà “invasa” la sua sede principale, quella di Via Miraglia. L’evento, organizzato per il 4 dicembre 2018 alle ore 18:00, è infatti già sold out!

I reggini, ancora una volta, sembrano aver accolto più che bene l’arrivo della musica in città.