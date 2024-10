La nave da crociera “NeoClassica” al porto di Reggio Calabria – FOTO

La nave da crociera “neoClassica” è arrivata questa mattina al porto di Reggio Calabria. La Costa neoClassica, trasporta più di 1.000 passeggeri, ha 654 cabine di cui 10 suite con balcone privato, 2 ristoranti, 7 bar, 2 piscine, 2 vasche idromassaggio, un percorso jogging esterno lungo 170 metri, un centro benessere dotato di palestra, sale trattamenti, sauna e bagno turco; un teatro da 600 posti su due piani (il “Teatro Colosseo”), un casinò, una discoteca, un internet point, una biblioteca, un centro shopping e uno Squok Club (un Mini Club).

Costa Crociere torna quindi a Reggio Calabria, dopo la straordinaria esperienza dello scorso mese di aprile, e del 2 giugno quando al porto era arrivata la nave da crociera AidaStella, ultima nave varata dalla compagnia Aida Cruises, del gruppo Costa Crociere.

Durante la giornata i passeggeri (accolti all’arrivo da Giovanni Latella, Assessore delegato allo sport e turismo) avranno a disposizione una serie di opportunità per visitare le principali attrazioni cittadine. Infatti già dalle prime ore della mattina è stato disponibile al porto il bus turistico scoperto dell’Atam City Tour, che ha accompagnato i crocieristi in giro per il centro cittadino toccando tutti i principali luoghi di interesse: Piazza Indipendenza, il Monumento a Ibico, il Palazzo Miramare, l’Arena dello Stretto, il Monumento ai Caduti, le Mura Greche, le Terme Romane, Palazzo Zani, la Villa Comunale, la Cattedrale Cittadina, la Chiesa degli Ottimati, il Palazzo del Tribunale, il Castello Aragonese, Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, Palazzo Corrado Alvaro, il Palazzo del Governo, il Teatro Comunale, la Pinacoteca Civica, l’Area Sacra Griso Laboccetta ed infine il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia.