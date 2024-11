La nuova collezione Bellagio Bric’s, contagia anche la moglie di Clooney, Amal Alamuddi

di Daniela Bonanno -Amal Alamuddin, la sposa del bellissimo George Clooney, in occasione delle sue nozze ha viaggiato comoda e rilassata fino a Venezia, sfoggiando una valigia Bric’s della collezione Bellagio. In questo particolare caso, si trattava di un trolley comodo e ultraleggero a 4 ruote di colore oliva. Ormai i trolley della linea Bellagio sono diventati dei must have anche per le celebrità internazionali. La collezione Bellagio si presenta infatti con un’elegante gamma di trolley dal gusto ricercato e dall’indiscutibile funzionalità che ci rimanda alla valigeria classica e alla tradizione degli eleganti bauli da viaggio di una volta. Le linee da viaggio, della collezione, presentano un perfetto ammodernamento delle atmosfere di un accessorio all’avanguardia per: funzionalità, resistenza e leggerezza.Sono attualmente sei le tonalità disponibili in commercio : panna, rosa, oliva e rosso, con inserti in pelle color tabacco ed il nuovo arancione, con finiture in pelle testa di moro e infine la versione più elegante quella nera, più adatta alla clientela maschile, che viene presentata con rifiniture “ton sur ton”.Le Bric’s sono realizzate in policarbonato e risultano essere altamente performanti. La serie è dotata inoltre di ruote giapponesi ad elevata scorrevolezza,, traino ergonomico e leggero, nuova serratura Tsa, maniglie ricoperte in pelle. Infine, una taschina in pelle mette in mostra chi è veramente Bric’s: “Italian travel bags and fine leather goods since 1952”. an s link on line