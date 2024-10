La preoccupazione della Mediterranea per la vicenda Alitalia

Il Senato Accademico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria esprime profonda preoccupazione per la vicenda relativa al paventato annullamento dei voli di Alitalia e, più in generale, per la difficile gestione del sistema del trasporto aereo, assolutamente necessario per lo sviluppo della Città metropolitana.

Le difficoltà nel sistema dei trasporti si riflettono pesantemente sulle attività dell’Università, cui necessitano continui e frequenti scambi culturali di docenti e studenti, Perciò, il Senato accademico auspica che tutte le componenti della società civile e le autorità politiche si adoperino per mantenere ed ampliare i collegamenti aerei dell’Area dello Stretto, per una politica dei trasporti che favorisca ogni forma di ausilio per la mobilità delle persone.