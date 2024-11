Ancora una volta la Pro Loco di Soveria Mannelli si conferma “attore della promozione del territorio” lavorando in prima fila per far conoscere le virtuosità di questa piccola ma attiva cittadina del Reventino che rappresenta uno dei pochi centri a vocazione imprenditoriale della dorsale interna calabrese, annoverando nel suo territorio comunale una estesa area industriale con quasi 10 insediamenti produttivi attivi, accanto a numerose attività commerciali.

In questa quadro l’Associazione Pro Loco di Soveria Mannelli è stata onorata di ricevere l’invito del Cav. Giorgio Ventura, Presidente Nazionale della CICAS (Confederazione degli Imprenditori, Commercianti, Artigiani, Turismo e Servizi), che, con successo, è arrivato alla quarta edizione dell’opera editoriale: “Dietro il bancone …. la storia continua …. La nostra economia attraverso la fotografia”.

L’iniziativa vuole conferire il giusto riconoscimento ai titolari di attività che abbiano raggiunto e superato i cinquanta anni di anzianità di servizio. Negli anni i curatori dell’iniziativa hanno preso coscienza del fermento produttivo del periodo successivo alla seconda guerra mondiale: fenomeno economico propiziato da piccoli imprenditori che hanno trovato il coraggio di costruire sulle macerie di una regione povera e martoriata. Uomini e donne capaci di mettere in campo le proprie energie, con costanza e serietà.

Il progetto si articola fondamentalmente in una mostra fotografica e documentale, in un volume cartonato di grande formato con circa 100 schede di attività storiche economiche, con note biografiche dei titolari, in un dvd esplicativo e in una serata conclusiva di discussione e premiazione.

La Pro Loco sta promuovendo l’iniziativa, invitando le aziende di Soveria Mannelli attraverso i social ed i media, certa che “le veterane” accoglieranno con orgoglio e soddisfazione l’invito per far conoscere il proprio progetto lavorativo e dimostrare con la propria testimonianza, che con tenacia e volontà è possibile creare dal nulla e radicarsi nel tempo nonostante il rapidissimo cambiamento socio-economico degli ultimi settant’anni. Le aziende in possesso dei requisiti, possono trasmettere la documentazione all’indirizzo email prolocosoveria@gmail.com.

La consolidata rassegna, fotografica e testuale, gode dell’alto Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, di UnionCamere Calabria, dei Comuni di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato, nonché dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.