La Pro Reggina, già qualificata ai playoff, cede all’ Ita Salandra.

di Nicolino D'Ascoli. Una Pro Reggina uscita malconcia dalla gara contro Ita Salandra, sconfitta per sei a zero, anche se le reggine hanno messo in campo tanta volontà e tanto cuore. Le casalinghe conquistano cosi la seconda posizione in classifica, mentre le ospiti, già aritmeticamente qualificate ai playoff hanno utilizzato tutti gli elementi a disposizione per consolidare schemi e provare nuove soluzioni di gioco.L'Ita Salandra convinto nei momenti decisivi, ha sfruttato al meglio le occasioni create, concretizzando le azioni costruite con precisione e convinzione. Di contro, la Pro Reggina ha tentato di sfruttare le sue caratteristiche, ripartendo in contropiede in velocità, ma trovando la compattezza della retroguardia avversaria.Partita ricca di agonismo e di emozioni, per entrambe le formazioni che all'andata avevano dato vita ad una gara intensa ed equilibrata. Tante le disattenzioni commesse, soprattutto dalle calabresi che hanno mostrato poco tempismo e incisività, nonostante la grinta messa in campo.Per l'Ita Salandra, una vittoria che certifica le ambizioni della squadra e della società. La Pro Reggina, attesa domenica prossima dal confronto in casa con il Cus Palermo, dovrà riordinare le idee e riprendere con veemenza, per ritornare al successo.Enzo Tramontana, ancora squalificato, è stato sostituito in panchina dal dirigente Domenico Licandro: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. L'Ita Salandra ha giocato bene, mettendoci in difficoltà. Abbiamo cercato di organizzare il nostro gioco, ma non siamo riusciti ad imporci come volevamo. Siamo fiduciosi e pensiamo già al prossimo impegno. Il nostro obiettivo era di entrare nei play off. Durante la settimana, lavoreremo per prepararci al meglio per le prossime gare".Tranquilla e determinata, anche Martina Romeo che sul percorso della squadra ha aggiunto: "E' stato un campionato difficile, perché sapevamo di doverci confrontare con realtà sportive molto forti. L'impegno e la concentrazione sono stati massimi, per raggiungere il traguardo che ci eravamo imposte. Abbiamo lavorato con costanza e intensità, nell'ottica di migliorare come singoli e nel collettivo. La nostra forza resta l'umiltà e la compattezza, con cui abbiamo affrontato ogni singola difficoltà. Sappiamo che dobbiamo ancora fare tanto e siamo desiderose di continuare a confrontarci con chiunque per migliorare e conquistare successi sempre più importanti".EVVAI.COM ITA SALANDRA – PRO REGGINA 6-0 EVVAI. COM ITA SALANDRA: 1 Di Biase, 2 Corrao, 3 Gutierrez, 4 Bianco F., 7 Beita, 8 Sangiovanni, 10 Turcinovic, 12 Bianco M., 14 Campanile, 18 Vannella 19 Quarta , 20 Caputo, 21 De la Vega. All.:Lapuente.PRO REGGINA: 12 Pugliese, 27 Cacciola, 7 Napoli, 9 Mezzatesta, 11 Politi, 3 Romeo, 21 Assumma, 30 Mendolia, 16 Onesto, 28 Franco Marin, 23 Macri' M.. All.: Licandro. ARBITRI: Pezzuto di Lecce e Sessa di Foggia. CRONO: Manicone di Matera.MARCATORI: Caputo (IS), Caputo (IT), De la Vega (IS), De la Vega (IS), Gutierrez (IS), Gutierrez (IS).