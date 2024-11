La Pro Reggina sbanca Belvedere, tanti gol utili in chiave playoff

di Nicolino D’Ascoli. Al di là della rotonda vittoria inflitta ai danni dell’ Atletico Belvedere , il test disputato dalla compagine amaranto è servito soprattutto per impiegare ed impegnare tutti gli elementi a disposizione. La squadra Cosentina, in lotta per il mantenimento della categoria ha dato tutto in campo, ma contro una Pro Reggina in gran forma è servito a poco. Il tecnico delle giocatrici reggine dal suo canto ha potuto provare nuovi schemi e consolidare il rendimento dei singoli e del collettivo.“E’ stata una partita che nonostante le dinamiche innescate per incrementare la differenza reti in chiave play off – incalza il tecnico Tramontana – , è stata utile per dare spazio a chi ha giocato meno e poter testare schemi e situazioni, provando magari ad innalzare ancora di più l’intensità del gioco espresso. La carica agonistica e la fiducia che sta crescendo nella squadra, con un lavoro costante e un impegno continuo, ci danno forti motivazioni per fare ancora meglio per centrare i prossimi obiettivi. Il nostro pensiero è rivolto già alla prossima gara contro Castellana. Sarà una partita fondamentale per aumentare i punti in classifica e prenderci una rivincita. Siamo carichi e fortemente propensi a conquistare un risultato positivo. La voglia di lottare ci ha spinto a superare le difficoltà e provare ad osare maggiormente”.ATLETICO BELVEDERE – PRO REGGINA 2 – 30 ATLETICO BELVEDERE : Bajraktari, Zicarelli, De Luca, De Seta, Giurar, Tosti, Anastasio. PRO REGGINA: Pugliese, Cacciola, Mezzatesta, Politi, Onesto, Romeo, Assumma, Franco, Biondo, Napoli, Belgio, Macrì M., Mandolia. All.: Tramontana. ARBITRI: Di Nicola di Pescara, Bortolato di Cagliari. CRONO: Belsito di Lamezia Terme.MARCATORI: 11 Mezzatesta (PR), 10 Politi (PR), 4 Franco (PR), 3 Onesto (PR), 1 Romeo (PR), 1 Assumma (PR), 1 De Luca (AB), 1 Tosti (AB).