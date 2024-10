La prodezza di De Francesco vale un punto contro la Virtus: le pagelle degli amaranto

Ritorna alla Reggina con un eurogol il centrocampista De Francesco a cui va il premio di migliore in campo. Bene anche Reginaldo

Guarna 6,5: il portiere ex Bari si mostra reattivo tra i pali in almeno tre occasioni. Sicuro anche nelle uscite. Subisce goal su calcio di rigore non intuendo la conclusione di Vazquez.

Loiacono 6: copre bene gli spazi e fisicamente si fa sentire. Raramente viene saltato dagli avversari. Mette a disposizione degli amaranto tutta la sua esperienza.

Bertoncini 7: svetta su tutti, le palle aeree sono tutte preda del centrale della Reggina. Una vera spina nel fianco per gli attaccanti avversari che mai riescono ad averla vinta contro di lui.

Rossi 6: ordinaria amministrazione per lui, complice l’aiuto del compagno di reparto argina gran parte delle manovre avversarie.

Rubin 5,5: non ancora al top della forma. Si accende a tratti sulla corsia di competenza. C’è da lavorare, ma il bagaglio è di categoria superiore.

Sounas 6: nel complesso un po’ in difficoltà, contribuisce alla causa perà mettendo da parte la qualità a favore della quantità.

De Francesco 7: è un piacere vederlo giocare, è a suo agio con il pallone tra i piedi. Regala il pareggio agli amaranto grazie ad una prodezza praticamente identica a quella di un paio di anni fa. dal 68′ Salandria: 6.

Bianchi 5,5: soffre tanto la pressione avversaria, ma tutto sommato non demerita. Neo sulla sua prestazione il calcio di rigore causato che poi è valso il goal del vantaggio. dal 81′ Bresciani: SV

Garufo 6: tanta grinta per l’esterno da poco ufficializzato in amaranto. dal 60′ Rolando: 6.

Bellomo 5,5: anche lui soffre l’eccessiva pressione dei pugliesi. Pochi spazi per l’ex Bari che comunque si sacrifica tanto in fase di non possesso. dal 60′ Corazza 6.

Reginaldo 6: non incide come avrebbe voluto ma è preziosissimo quando la Reggina è in affanno grazie alla sua capacità di proteggere palla.