La pugile calabrese Francesca De Fazio conquista l’argento agli europei

Grandissimo risultato per la pugile calabrese Francesca De Fazio che, impegnata con la nazionale italiana di pugilato agli europei di Galati in Romania, è salita sul secondo gradino del podio.

Francesca, impegnata nella categoria 66kg, ha battuto nettamente (5-0) ai quarti la campionessa inglese Caglayan Huma e in semifinale la campionessa tedesca Heck Jenin Zeynab. Molto intenso il match contro la teutonica, le due atlete hanno combattuto quasi alla pari, ma alla fine è la lametina più determinata e riesce a vincere per 3-2.

In finale la giovane boxer (non ha ancora compiuto 16 anni), ha affrontato la campionessa russa, detentrice del titolo, Natalia Zavialova.

E’ stato un match combattuto a viso aperto, senza esclusione di colpi, le atlete hanno dato veramente tutto, la russa è riuscita con la sua esperienza a far suo l’incontro solo alle battute finali.

Entusiasta per il risultato, conquistato alla sua prima esperienza in un campionato europeo, Francesca De Fazio commenta: “Sono veramente soddisfatta del risultato, ho sempre creduto in me stessa anche se di fronte a me avevo le atlete più forti del panorama europeo. Voglio ringraziare i due grandi campioni che mi hanno accompagnato in questa avventura, ovvero i due tecnici della nazionale Valeria Calabrese e Gianfranco Rosi.

Mi hanno incoraggiata e sostenuta sia dall’angolo che durante la preparazione. Un ringraziamento va inoltre al mio primo maestro Natale Minieri, che alla veneranda età di 79 anni trasmette tutta la sua passione ai ragazzini, e all’attuale maestro Angelino Mascaro, che hanno creduto in me sin dal primo momento.

Considero tutto questo – conclude Francesca – una grande vittoria e sono davvero felice, perché la felicità è la strada che ho scelto di percorrere ogni giorno, nonostante gli ostacoli”.

