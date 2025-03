La Redel Viola asfalta Brindisi al Palacalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Dinamo Brindisi per la seconda giornata di ritorno del Play In Gold tra le mura amiche. La squadra di coach Cadeo ha giocato con Idiaru fermo ai box. Il primo quarto di gioco risulta a favore dei padroni di casa, nella seconda frazione i neroarancio hanno allungato. Bene anche all’uscita degli spogliatoi, gli ospiti hanno provato senza successo a frenare la fase offensiva della Viola. Nell’ultimo quarto Ani e soci hanno gestito il vantaggio, l’infortunio di Bangu (in attesa di conoscere l’entità dello stesso) “macchia” l’ottima prestazione della Redel.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Bangu. Stonkus dalla lunetta, uno su due. Ani per il 4 a 1. Donati subisce fallo, uno su due dalla lunetta. Di Ianni per il -2. Tripla di Calò. Ani per il +1 dei neroarancio. Beltadze per Brindisi. Ani per il 9 a 8. Ani per il +3. Coach Cristofaro chiama Time Out. Calò per gli ospiti. Tripla di Stamatis. Stonkus da tre. Paulinus a fil di sirena (17-13). Anche Simonetti da tre. Bangu subisce fallo sul tiro da tre. Bangu dalla lunetta, tre su tre. Si chiude il primo quarto sul 23 a 13.

SECONDO QUARTO

Stonkus da tre, risponde Paulinus. Calò per il -8. Boniciolli dalla lunga distanza. Paulinus per il 30 a 17. La tripla di Simonetti vale il 33 a 17. Cessel guadagna la lunetta, uno su due. Tripla di Di Ianni, risponde Ani. Kovachev per il 36 a 22. Beltadze per gli ospiti, va a segno due volte di seguito, risponde Stamatis. Ani per il +15. Bangu per il 43 a 26. Stamatis ruba palla e realizza il +19. Coach Cristofaro chiama Time Out. A Beltadze risponde Bangu da tre. Anche Di Ianni da tre. Si va all’intervallo lungo sul 48 a 31.

TERZO QUARTO

Ani dalla lunga distanza. Stamatis subisce fallo, uno su due dalla lunetta. Ani guadagna la lunetta, uno su due. Bangu schiaccia per il 56 a 31. Lo stesso fa Ani per il +27. Coach Cristofaro chiama Time Out. Ani segna e guadagna un supplementare, che trasforma. Un errore per compagine. Stamatis piazza la tripla del 64 a 31. Simonetti dalla lunetta, due su due. Stonkus per gli ospiti. Datuowei per il 66 a 35. Dell’Anna in reverse. Stonkus dalla lunetta, uno su due. Di Ianni per Brindisi. Coach Cadeo chiama Time Out. Stonkus dalla lunetta, due su due. Paulinus dalla lunetta, due su due. Calò, uno su due. Kovachev guadagna la lunetta, zero su due. Kovachev in penetrazione. Cessel dalla lunetta, due su due. Si va all’ultimo quarto sul 72 a 43.

ULTIMO QUARTO

Calò da tre. Kovachev, zero due. Antisportivo a Cessel, Stonkus dalla lunetta tre su tre liberi. Di Ianni per il -22. Donati per il 74 a 50. Calò per gli ospiti. Beltadze, uno su due dalla lunetta. Bangu in penetrazione. Bangu fuori per infortunio. Kovachev per Brindisi. Calò da tre per il -18. Ani in penetrazione per il 78 a 58. Nicolò sul parquet per la Viola. Ani dalla lunetta, uno su due. Stankus dalla lunetta, uno su due. Tripla di Nicolò. Traore per la Viola. Si chiude sul risultato di 84 a 59 il match. La Redel conquista due punti importanti in chiave classifica.

Il tabellino

Redel Reggio Calabria – Dinamo Basket Brindisi 84-59 (23-13,25-18,24-12,12-16)

Redel Viola: Ani 24, Paulinus 9, Traore 2, Simonetti 8, Boniciolli 3, Cessel 3, Donati 3, Stamatis 13, Dell’Anna 2, Pisapi NE, Nicolò 3, Bangu 14. Coach Cadeo

Dinamo Basket Brindisi: Greco 0, Epifani NE, Datuowei 2, Stonkus 14, Calò 18, Taurisano NE, Di Ianni 12, Kovachev 4, Del Vecchio 0, Beltdaze 9. Coach Cristofaro

Arbitri: Federico Mameli di Augusta (SR) e Federico Puglisi di Aci Catena (CT).