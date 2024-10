La reggina Alessandra Libri tenta la vittoria ai “Soliti ignoti” su Rai1

di Federica Geria – Ritorna in tv lo show i Soliti ignoti, programma in cui il concorrente cerca di aggiudicarsi il montepremi in palio di 250.000 euro, utilizzando logica, intuito e capacità di osservazione.

Nella puntata andata in onda sabato 21 ottobre su Rai1, presentata da Amedeus, ha partecipato la reggina Alessandra Libri che ha tentato la vittoria dominando il gioco e cercando di raggiungere l’obiettivo, ovvero abbinare a ognuno degli ignoti presenti in studio la giusta identità, basandosi su indizi quali la professione, la situazione familiare, un hobby, una caratteristica fisica, eccetera.

Alla fine della puntata, durata circa 40 minuti, Alessandra purtroppo non indovina l’identità, perdendo un premio di 45.000 euro.

La reggina Libri ringrazia comunque tutti e si dichiara davvero entusiasta dell’esperienza:

“Grazie a tutti! A chi ha avuto la pazienza di seguire la trasmissione! Grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto. Speravo di portare una vittoria, ma purtroppo non è andata! Ho avuto la fortuna di vivere una bellissima esperienza, e perché no, anche di portare un po’ di Reggio Calabria in TV…che non guasta!“.

GUARDA LA PUNTATA: http://www.raiplay.it/video/2017/10/Soliti-Ignoti-Il-Ritorno-e388f4d4-b1f4-4e6e-be05-11f702d07582.html