La reggina Alessia Morsillo al talent show “Dance Dance Dance” su Sky

di Federica Geria – Dance Dance Dance è un talent show sulla danza che unisce performance, reality e innovazione tecnologica grazie all’utilizzo del videomapping e della realtà aumentata.

Il programma, in onda su Sky canale Fox Life, prevede che, dopo un duro allenamento, sei coppie, formate da sei personaggi famosi e altrettanti partner si sfidino per dodici puntate nella reinterpretazione delle più celebri coreografie tratte da videoclip, musical e film.

Nel corpo di ballo che vedremo durante le puntate di Dance Dance Dance, troveremo anche due talenti reggini, le ballerine Alessia Morsillo e Cristina Foti.

Oggi CityNow incontra Alessia Morsillo, appassionata di danza e reggina doc, la quale racconta ai nostri microfoni di questa sua importante partecipazione.

Come e quando nasce la tua passione per la danza?

“La mia passione per la danza è nata con me. E’ una cosa che porto con me fin da quando sono piccola e si è poi concretizzata all’età di 5 anni, quando ho chiesto a mia madre di iscrivermi finalmente in una scuola di danza”.

Quale è il genere che prediligi?

“A dir la verità odio le categorizzazioni e mi piace spaziare ed essere quanto più versatile possibile, ma se dovessi proprio scegliere uno stile sarebbe di certo l’hip hop!”.

In che modo hai preso parte al programma Dance Dance Dance?

“Ho fatto da aggiunta al corpo di ballo per una puntata! Ho avuto la fortuna di essere stata selezionata appunto per una puntata grazie alle precedenti collaborazioni con uno dei coreografi del programma, nonché Mattia Tuzzolino e al benestare del direttore artistico Emanuele Cristofoli (in arte Laccio)”.

Come è stata questa tua esperienza?

“La definirei stimolante. È stata la mia prima esperienza in televisione e mi sento di aver imparato davvero molto, grazie anche allo staff e al cast composti da veri professionisti”.

Quanto le tue origini reggine influenzano il tuo percorso artistico?

“Parecchio. Nonostante Reggio non offra tante opportunità a livello lavorativo, grazie agli insegnanti che mi hanno seguito presso la Groove Dance Studio sono stata in grado di avere una formazione che ha poco da invidiare a quella di realtà più grandi e rinomate. I miei insegnanti mi hanno sempre seguita con dedizione e mi hanno dato gli strumenti per non limitarmi alla realtà reggina, ma essere in grado di confrontarmi con il panorama artistico nazionale e mondiale, credendo in me e supportandomi, senza mai ostacolarmi. Sono stata indirizzata nel mio percorso di studio e perfezionamento e nell’inserimento nel mondo del lavoro e mi sento fortunata di essere cresciuta in questo contesto di così alto livello.”

Prossimi progetti?

“Mi piace vivere alla giornata e cogliere le opportunità quando si presentano. Se ci sarà qualcosa di nuovo voi di Citynow sarete i primi ad esserne informati!”