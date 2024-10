La reggina Angelica Taverna pubblica il libro “L’arte del gioco di una vita (la mia)”

di Federica Geria – “Il libro di Angelica non vuole essere una guida ma un consiglio, entrando in punta di piedi in chi legge le sue parole, quelle che quasi sussurrando ti portano a capire come può esistere una via di uscita da queste crisi, come la vita sia un gioco che con coraggio puoi vincere. Ti porta a sentire quel caldo d’autunno che sembra stringere la gola e mozzare il fiato…”

Presentiamo con queste parole (tratte dall’introduzione a cura di Andrea Giordano) il libro “L’arte del gioco di una vita (la mia)”, romanzo autobiografico dell’autrice Angelica Taverna, all’interno del quale la ragazza mostra se stessa al 100%, nuda e cruda, senza filtri.

Angelica, classe 1990, reggina doc, ha pubblicato dunque da poco la sua opera, con la casa editrice Leonida Edizioni, ed oggi racconta a CityNow della sua grande passione e di questa sua nuovissima e prima pubblicazione.

Quando e come nasce la tua passione per la scrittura?

“Mi sono avvicinata al mondo della scrittura, quando avevo circa dodici anni. Ho iniziato scrivendo pensieri e poesie. Sentivo il bisogno di far capire al mondo quello che provavo e sentivo dentro me. Era, ed è ancora per me, una terapia. Ciò che non riesco a dire, lo scrivo.”

Come è nata l’idea di dar vita a “L’arte del gioco di una vita”?

“L’idea di scrivere “L’arte del gioco in una vita (la mia)”, nasce in un pomeriggio, durante un allenamento in palestra, quando una ragazza, ebbe una crisi d’ansia, e io sapendo come farla tranquillizzare l’aiutai a stare meglio. Mi venne naturale mettere tutto nero su bianco. Poi nacque la creazione del mio libro, che è stata una conseguenza, dettata dal voler concretizzare l’idea di riuscire a far star meglio tante altre persone come lei.”

Di cosa tratta?

“Il libro parla di me, ma parla anche di tutti quei ragazzi e ragazze che si sentono intrappolati nel loro labirinto. All’interno del libro, tratto un argomento sottovalutato e poco trattato all’interno soprattutto delle scuole. Le crisi d’ansia. Racconto di come hanno fatto parte della mia vita, sicuramente segnandola, e di come ne sono uscita fuori. Avevo sedici anni quando ebbi la mia prima crisi d’ansia, e il raccontarmi attraverso queste pagine, mi ha aiutato a gettare via una parte negativa della mia vita.”

Quanto le tue origini reggine hanno influenzato il tuo percorso culturale?

“Noi siamo il risultato di dove viviamo e di chi frequentiamo. Reggio è casa mia, e nonostante abbia vissuto un decennio della mia vita in Piemonte, essendo nata qui, ho delle radici profonde che anche a migliaia di chilometri, mi legherebbero a questa terra. Reggio, nonostante sembri non poter offrire molto, grazie al calore delle persone, al senso di tradizione e l’idea che siamo comunque uniti, arricchisce chi la abita. E su di me, ha e continua a influire tantissimo, in maniera positiva sul mio percorso culturale e non solo”.

Quali le emozioni provate il primo giorno della pubblicazione?

“Il giorno della pubblicazione, ho vissuto un’emozione indescrivibile, il cuore mi batteva a mille e i piedi non toccavano il suolo. Avevo ed ho tutt’oggi la gioia nel cuore per aver realizzato un mio sogno…uno dei tanti. Ancora non mi sembra vero che il mio libro, sia tra gli scaffali delle librerie. E qui vorrei aprire una piccola parentesi per ringraziare tutto lo staff della casa editrice Leonida e il “mio” editore Domenico Polito, che non solo il giorno della pubblicazione, ma anche tutti questi mesi che l’hanno anticipata, mi hanno supportato, consigliato e sopportato”.

Progetti futuri?

“I progetti futuri sono tanti, ma senza dubbio, adesso, uno tra i più importanti è quello di girare le scuole della Calabria, e perché no, dell’Italia, per far conoscere il mio libro e far arrivare il mio messaggio. Un messaggio semplice, che vuole permettere a tutti di non sentirsi soli con i piccoli o grandi problemi della quotidianità. Non è facile, ma è proprio questo che fa crescere in me la voglia di realizzarlo. Ho sempre visto la mia vita come un gioco, e la realizzazione di questo libro, sicuramente è tra le partite più belle che ho fatto!”

Auguriamo tanta fortuna ad Angelica e ricordiamo ai nostri lettori che il suo libro “L’arte del gioco di una vita (la mia)” è presente sul sito della casa editrice www.editrice-leonida.com, sui principali siti come Mondadori store, Amazon, Ibs e già in alcune librerie note di Reggio Calabria, come Nuova Ave e Mondadori (centro commerciale Porto Bolaro), ma a breve si espanderà la distribuzione anche in altri punti vendita, non solo nel territorio reggino.