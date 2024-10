La reggina Anna Barbaro è medaglia d’oro agli italiani di Paraduathlon

Nella prima uscita stagionale, l’atleta Paralimpica reggina, Anna Barbaro, in forza alla Woman Triathlon Italia, si è laureata Campionessa Italiana di Paraduathlon 2018 categoria PTVI donne, nella gara di domenica 25 febbraio disputata a Montelupo Fiorentino, organizzata dalla Triathlon Firenze, che ha visto impegnati i 32 atleti provenienti da tutta Italia, in una gara durissima corsa sotto la neve e con temperatura vicina allo zero.

Corsa, bici, corsa, questo è il Duathlon, un’unica gara disputata d’un fiato da Anna Barbaro, guidata nell’occasione da Gloria Castello (WTI). ” Emozioni fantastiche mentre nevicava”, dichiara Anna,” gara impegnativa, ricordo tanto freddo alla partenza, e poi più le condizioni peggioravano e più avevo voglia di andare veloce.

Il risultato è positivo e siamo solo all’inizio di un percorso programmato nei minimi particolari”, continua la Barbaro, “ora bisogna solo continuare ad allenarsi e per questo mi affido al mio coach”. L’atleta ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare alla Fattoria della Piana, e a tutti coloro che la sostengono e li spingono ad andare sempre oltre, ed ha invitato più ragazzi possibili a provare le stesse emozioni che lei prova tramite lo sport.

L’atleta è allenata da Giuseppe Laface, il quale esprime grande soddisfazione per la prova di Anna Barbaro e anche delle altre sue atlete , viste le difficoltà dal percorso. Soddisfazione e complimenti sono stati espressi all’atleta Reggina dal Presidente del CIP Calabria, Antonello Scagliola.