La Reggina chiama. Il 27 giugno tutti convocati allo stadio Granillo

di Domenico Suraci – Riabbracciare i propri beniamini andando indietro nel tempo? Sarà possibile. Tutti convocati il 27 giugno allo stadio “Oreste Granillo”.

Da un’idea di Ugo La Camera che grazie ai social network (se usati in modo corretto danno grandi soddisfazioni) c’è stata un maxi convocazione delle vecchi glorie della Reggina composta da una formazione che come un jingle veniva scandita dai tifosi: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Sasso, Mariotto, Lunerti, Guerra, Catanese, Raggi, Onorato.

Presente e grande protagonista dell’incontro moderato da Massimo Calabrò, Mariotto stesso ha svelato il segreto della squadra del 1988 dichiarando: “Il segreto di quella squadra? Abbiamo capito quali fossero i desideri della città, ci siamo immedesimati nella nostra gente. Eravamo una cosa sola, e proprio questo ci ha portato così lontano, verso obiettivi che inizialmente non avremmo neanche immaginato. La gioia che stiamo provando adesso, in vista dell’evento, è difficile da spiegare“.

E’ intervenuto, tra gli altri, Maurizio Gangemi che ha ricordato a tutti: “Nel 1988 avevo 18 anni, non posso dimenticare Mariotto e i suoi compagni. Quello era un gruppo che unì la città di Reggio Calabria, che non viveva un momento facile. Nel nostro piccolo, con risorse risicate e grazie al supporto di Frascati e Praticò, siamo riusciti ad organizzare un grande evento. Tengo a sottolineare che tutti gli ex amaranto verranno a loro spese, con la voglia di rivedere Reggio Calabria e i tifosi.”

Lo stesso Mimmo Praticò, tra i protagonisti di una Reggina “risorta” ha affermato: “Frequento lo stadio dal 1954, se devo ricordare la cosa più bella di questi 60 anni è la Reggina di Scala. Era una società presa dall’inferno nel 1986, senza soldi, diversi imprenditori si buttarono in questa avventura, ricordo che non esistevano i lacci delle scarpe. Grandissimo il sostegno dei tifosi, che spinsero questa squadra, penso a Perugia, ai 12 treni speciali o ai 21 treni per Pescara, alla nave per Sassari. Saranno tre giorni di ricordi e festa con giocatori che hanno segnato la storia della Reggina. Negli ultimi tempi ho voluto apposta distinguere squadra dalla società, quest’ultima ha fatto troppi errori, noi forse li abbiamo accettati troppo passivamente. Questa partita amichevole può rappresentare, dopo lo spareggio vinto con il Messina, un nuovo inizio per la Reggina. Spero si possa ripartire con una nuova società, per un futuro ricco di soddisfazioni”.

All’interno della conferenza anche un intervento telefonico di Rosario Sasso che ha invitato tutti i tifosi allo stadio. Il costo del biglietto sarà di 2,50 euro e sarà devoluto in beneficenza all’Hospice di Reggio Calabria.

Presente alla conferenza stampa anche il dott. Vincenzo Trapani Lombardo “Vi ringrazio sentitamente- ha dichiarato. Non solo per il contributo economico, ma anche per aver pensato alla nostra realtà nell’ottica di una iniziativa così importante. Attraverso grandi sacrifici e senso di responsabilità, l’Hospice continua ad impegnarsi per garantire un qualcosa di prezioso come la qualità della vita…”.

Dunque, adesso tocca ai tifosi rispondere insieme ed in massa a questa fantastica iniziativa.

Sabato 27 giugno tutti al “Granillo”!