La reggina Désirée Nobile ai casting di X Factor: “Cantare, adrenalina pura”

La Calabria è una terra ricca, di cultura, di storia e di arte. Ma è ricca anche di giovani talenti, che restano qui ad alimentare una propria passione, qui dove emergere non è molto semplice. La Calabria ha bisogno proprio di questa gente, ragazzi con grandi sogni e voglia di lottare.

Oggi vi presentiamo Désirée Nobile, cantante e reggina doc, che ha fatto della sua passione il suo mestiere. Ventunenne talentuosa e determinata, Désirée ama la musica in tutte le sue sfaccettature. “Studio lingue, ma diciamo che questo è il mio piano B – confessa ai microfoni di CityNow – in quanto mi piace appunto cantare e vorrei specializzarmi in canto jazz”.

La sua passione per la musica, ci racconta, non ha una data di inizio “E’ sempre esistita da quando ho memoria, è cresciuta quando avevo 10 anni con i primi piccoli spettacoli alle scuole medie e poi quando per la prima volta sono andata a Perugia all’Umbria Jazz, dove ho scoperto questo mondo per me nuovo, che adesso fa parte a tutti gli effetti della mia vita”.

Désirée è una cantante versatile che spazia tra numerosi generi, prestando la sua voce in diversi gruppi e ambientazioni: “Canto un po’ ovunque, dove c’è la musica ci sono anche io, che siano compleanni, matrimoni, lauree, eventi…quindi ragazzi se avete bisogno di una cantate sapete chi contattare! Ormai della mia passione ne ho fatto vero e proprio lavoro“.

Da pochissimo la giovane cantante reggina ha partecipato ai casting di X Factor e ci ha raccontato: “E’ un’esperienza che ormai ripeto da anni e di cui non mi stanco mai. Sono abbastanza testarda e credo in quello che vado a fare. Ore ed ore di fila, sacrifici immensi anche dettati dal fatto che Reggio non sia collegata benissimo al resto dell’Italia. Ciò non mi frena e mi fa inseguire il mio sogno con ancora più forza e determinazione. Il casting dura quasi un giorno intero tra fila per prendere il numero, fila per entrare e poi il tempo per fare il provino stesso. Per scaramanzia non svelerò le mie canzoni, però vi posso dire che si respira un’aria che ti carica a mille! Gira tutto intorno alla musica, si incontrano ragazzi stranissimi con look mai visti prima, per non parlare dei musicisti che suonano nell’attesa di fare l’audizione. È come entrare per qualche ora in una grande famiglia con un unico obiettivo, salire su quel palco per diventare qualcuno. È divertente! Io sono molto socievole infatti cantavo un po’ con tutti. Mi piace farmi ascoltare e se volete potrete vedere anche un piccolo video dei casting sulla mia pagina ufficiale!”.

Désirée ci svela il suo sogno nel cassetto: “Ovviamente affermarmi come cantante, quindi continuerò a fare provini e audizioni anche nel mondo del musical, non solo per i talent. Vorrei poter anche insegnare canto, magari in una scuola di musica o perché no, in una tutta mia!”. E alla fine della piacevole chiacchierata ci spiega cosa significa per lei cantare: “È soddisfacente trasmettere delle emozioni tramite il proprio strumento, nel mio caso la voce. È gratificante, ti consola nei momenti tristi e ti rende doppiamente allegra in quelli felici. È una cosa che non si può spiegare a parole. Adrenalina pura direi! Secondo me i sacrifici vengono ripagati sempre. Se vado avanti e non mollo è anche grazie ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuta”.