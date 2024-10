La reggina Marianovella Sinicropi dà vita al webcomic “Miranda”

di Federica Geria – Tra i tanti talenti presenti a Fantastica, fiera del gioco e del fumetto da poco conclusa a Reggio Calabria che ha riscosso un grande successo registrando circa 12.000 presenze in tre giorni, abbiamo incontrato nell’area autori la reggina Marianovella Sinicropi, creatrice del webcomic “Miranda”.

Disegnatrice classe 89, nata e cresciuta a Reggio Calabria, da sempre ama disegnare e creare le sue storie circondata da libri e fumetti di ogni genere. Dopo aver completato gli studi classici nel 2007, e parallelamente frequentato vari corsi di fumetto nella sua città, si è iscritta all’Accademia di Belle Arti, presso la quale ha conseguito nel 2012 un diploma di primo livello in Scenografia teatrale.

“La mia passione per il disegno e il fumetto è cresciuta insieme a me. Da quando sono piccola pasticcio qualsiasi superficie bianca mi trovi davanti, pareti di casa comprese! I fumetti li leggo praticamente da sempre, e ho sempre sognato di poter diventare una fumettista da grande, ma ho iniziato a pensarci seriamente intorno ai 18 anni!”

Esordisce così Marianovella, attorniata nel suo stand da fogli, disegni, colori, ma soprattutto da un pubblico davvero incuriosito.

La giovane disegnatrice qualche anno fa ha dato vita alla pagina Facebook Bluemind, spazio in cui mostra il suo estro artistico e i suoi piccoli capolavori.

“La mia pagina è nata come un piccolo spazio personale in cui mostrare i miei disegni giorno dopo giorno, l’ho chiamata Bluemind per omaggiare il mio colore preferito, ma anche perchè il colore è una componente irrinunciabile nei miei lavori, senza il quale non sarei io! Bluemind ha sempre avuto contenuti molto variegati, tra vignette, sketch tavole a fumetti e illustrazioni, adesso la sto usando soprattutto per far conoscere Miranda, la protagonista del mio webcomic!”.

Fantasia e tanta comicità, sono queste le basi su cui si fonda il simpaticissimo webcomic “Miranda”.

“Miranda è un fumetto umoristico a tema fiabesco, il titolo prende il nome dalla protagonista, principessa del colorato regno di Marmellandia, che studia con scarsissimo impegno il galateo e le buone maniere per diventare una vera lady, guidata dall’energica balia, l’unica in grado di tenerle testa. Sue compagne d’avventura sono la dolce e famelica hydra Genevieve e la sua migliore amica, la frivola contessina Antoinette, (il nome non è un caso). Tavola dopo tavola vengono evidenziati gli aspetti comici e stereotipati del mondo delle fiabe e di quello femminile in particolare!”

Immediatamente emergono delle caratteristiche in comune tra Miranda e Marianovella, e a confermarcelo è proprio l’autrice stessa…

“Ascendenza reale a parte, Miranda potrebbe definirsi un mio alter ego. Più di un lettore mi ha detto che vede una somiglianza fisica tra me e lei; per quanto riguarda il suo carattere le piacciono le stesse cose che piacciono a me, e odia le smancerie e tutto ciò che è troppo stucchevole, ma a differenza di me, da testarda qual è, sa ciò che vuole e non si ferma finchè non lo ottiene, con le buone, ma soprattutto con le cattive!”.

La piacevole chiacchierata con Marianovella si conclude con un resoconto sulla fiera Fantastica, affermatasi come l’evento ludico e culturale più di successo di questo dicembre 2016 a Reggio Calabria.

“Aver partecipato a questa fiera è stata una grande emozione: per la prima volta ho mostrato il mio lavoro alla gente della mia città! Gli organizzatori e i volontari sono stati molto attenti e gentili, i miei colleghi disegnatori, nonchè compagni di avventura, sono stati fantastici, hanno reso il clima della fiera ancora più festoso. Molti amici e tantissimi visitatori sono passati a trovarmi e conoscermi, sono stati giorni molto intensi e gratificanti che spero di poter replicare al più presto! La fiera è stato un evento molto atteso, creato da un piccolo gruppo di persone con una visione ben chiara delle cose, che ha saputo organizzare tutto sin nei minimi dettagli; la risposta del pubblico è stata molto positiva, l’edificio era affollatissimo, sono state contate circa 12mila presenze! A mio modo di vedere, è stata una fiera davvero entusiasmante e ben riuscita!”

