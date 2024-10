La Reggina si tinge di azzurro: talento amaranto convocato dall’Italia under 15

Dall’amaranto all’azzurro Nazionale. Il centrocampista classe 2004 Emanuele Zucco è stato convocato dal tecnico della formazione under 15 Patrizia Panico. Il regista amaranto parteciperà al raduno dedicato ai giovani talenti del sud Italia che si terrà al Centro Tecnico Federale di Catanzaro giovedì 22 novembre.

Grande soddisfazione in casa amaranto per questa convocazione che premia il lavoro effettuato dal Club in questi anni. Centrocampista offensivo, Zucco è già stato visionato da diverse società di serie A e B. Il calciatore parteciperà all’amichevole a ranghi contrapposti sotto gli occhi dello staff tecnico composto, oltre che da Panico, titolare della panchina, dal coordinatore Antonio Rocca e da Emanuele Filippini, affiancati dagli osservatori capitanati dal responsabile dell’Area Scouting Mauro Sandreani.