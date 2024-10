La Reggio Calabria BIC riparte della serie B

La Reggio Calabria Basket in Carrozzina non parteciperà al campionato di serie A. Dopo la splendida annata culminata con il secondo posto alle “Final Four” promozione e la possibilità di partecipazione alla massima serie, la società reggina è costretta ad alzare bandiera bianca.

Alla base della rinuncia i problemi economici che attanagliano la società del presidente De Felice.

Rappresentando Reggio Calabria a livello nazionale, nei prossimi giorni una delegazione della dirigenza informerà il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà di quanto accaduto per capire se ci siano i margini per trovare insieme una soluzione.

Dopo Viola e Reggina, la Reggio Basket in Carrozzina è la terza realtà sportiva della Città e bisognerà fare di tutto affinchè quanto costruito non possa perdersi. La società comunque continuerà la propria attività cestistica partecipando nuovamente al prossimo campionato nazionale di serie B con i diversi giovani locali che ne corso dell’anno si sono approcciati al basket in carrozzina.