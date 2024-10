La Reggio imbrattata. Scuole, monumenti e palazzi. Chi pulisce?

di Vincenzo Comi – Il dott. Giuseppe De Nava si è ormai rassegnato. Proprio lui, che vigila e sorveglia il tesoro custodito all’interno del Museo Archeologico di Reggio Calabria, è costretto subire una violenza dietro l’altra. Risale ormai all’estate dello scorso anno (9 luglio 2017) l’atto vandalico che ha deturpato il volto della statua di piazza De Nava con vernice blu.

A distanza di oltre sei mesi lo statista reggino De Nava rimane ancora colorato, dallo stile pop. Anche lui si è arreso alle lungaggini burocratiche.

Come la statua di piazza De Nava, anche altri luoghi importanti della città rimangono ancora ‘imbrattati’. Tutto questo, è ovvio, ha poco a che fare con il mondo del graffitismo (writing) fatto di arte, creatività e rispetto.

Parliamo, in questo caso, di veri e propri atti vandalici. Statue, monumenti, palazzi istituzionali, strade del centro storico, semplici panchine e muri di importanti vie cittadine (Via Marina tra tutte) versano in totale abbandono. Ma di chi è la colpa? Chi dovrebbe pulire?

In realtà qualcosa finalmente si sta muovendo. A confermarlo è l’assessore del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò.

“Conosciamo tutti la situazione economica in cui versa il Comune di Reggio Calabria. Purtroppo non essendo interventi primari ed urgenti, non riusciamo ad essere tempestivi nel ripristino totale dei vari luoghi che hanno subito atti vandalici“.

L’assessore Calabrò spiega le difficoltà di un Comune che, di fatto, nelle proprie tasche ha solo pochi spiccioli.

“Oltre alle difficoltà economiche si riscontrano altri vincoli dettati dalla Soprintendenza Archeologica che tutela i beni culturali ed architettonici. Alla nostra proposta e all’invio della scheda tecnica di intervento segue la risposta ed il via libera della Soprintendenza. E spesso trascorrono mesi per l’ok definitivo”.

In questo caos burocratico c’è però una buona notizia.

“Abbiamo ricevuto l’offerta di una ditta per ripulire le aree di piazza De Nava, piazza Camagna, Via Marina e Teatro Cilea. In tempi brevi vedremo finalmente le diverse aree nuovamente splendenti. I lavori eseguiti sono stati sponsorizzati da “Banca Generali“.

Per tempi brevi si intende entro la fine del mese. Attendiamo dunque l’inizio dei lavori di ripristino delle varie aree ‘maltrattate’, quantomeno per muri, piazze e scalinate. Per le statue invece dovremo ancora aspettare. Il procedimento burocratico è ancora più lungo.

Giuseppe De Nava se ne farà una ragione. E con lui tutti i reggini, da troppo tempo in attesa di un maggiore decoro urbano.