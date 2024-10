La regista reggina Sophia Luvarà presenta “Inside The Chinese Closet”

Nata a Reggio Calabria, classe 1982, Sophia Luvarà studia biotecnologie mediche all’Università di Torino e nel 2007 si trasferisce a Londra per frequentare il Documentary Filmmaking Course presso la London Film Academy.

Sophia esordisce sulla scena internazionale con il suo primo lungometraggio, il docufilm “Inside the China Closet”, opera toccante e complessa sulla delicata questione degli omosessuali in Cina. Gay e lesbiche alla ricerca di una moglie e di un marito per assecondare le convenzioni matrimoniali, dare continuità alla specie e non deludere i genitori. Tra perbenismo d’altri tempi e iper-modernità, le loro storie ci portano in una Shangai brulicante di finzioni sociali, giuridiche, economiche: mercati di matrimoni falsi, agenzie per madri surrogate, listini per l’adozione dei neonati. Un altro mondo? No. Perché l’immagine di una Cina che cambia e che deve venire a patti con nuovi valori è anche, come in uno specchio, la nostra.

“Inside the China Closet” ha ricevuto numerosi riconoscimenti: selezionato per la sezione Panorama al Festival di Berlino 2016, selezionato allo Human Rights Watch Film Festival 2016 di Londra, IDFA 2015 – World premier – Best Dutch competition.

Sophia, regista reggina che ha conquistato il Festival di Berlino, presenterà Inside The Chinese Closet a Reggio Calabria venerdì 24 Febbraio al cineteatro Odeon, ore 20.00, in un unico spettacolo con ingresso libero, all’interno della rassegna Circolo Zavattini.

La sua filmografia: Birdie e Virgin Births (2008); Lost in Shanghai (2009), presentato allo Shortcut London Film Festival; Pixelated relations (2010), presentato allo Sheffield Documentary Film Festival – Digirevolution Competition; What are you thinking? (2010), video installazione; Road to Fureidis (2011), presentato allo Shortcut London Film Festival; The Great Mafia Orange Squeeze (2011), presentato all’African World Documentary Film Festival; Arance Rosse di Calabria (2001), sui “fatti di Rosarno” del gennaio 2010. Il documentario Inside the Chinese Closet (2015) è il suo primo lungometraggio.