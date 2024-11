La Restart rappresenta la ginnastica ritmica calabrese al trofeo Coni

L’A.S.D Restart ha avuto il grande onore di poter rappresentare, non solo Reggio ma tutta la CALABRIA alle finali NAZIONALI del Trofeo CONI che si sono svolte a Lignano Sabbiadoro dal 24 al 27 Settembre 2015.

Il diritto di partecipare alla nazionale in nome della Calabria è stato conquistato lo scorso 10 Giugno con il primo posto nella fase regionale tenutasi a Catanzaro. La delegazione è stata composta dalle allieve Vanessa Votano, Alice Malara, Francesca Capria e Chiara De Girolamo le quali grazie alle 2 performance svolte nonchè l’esercizio di squadra ai 4 cerchi e l’esercizio individuale alla palla eseguito da De Girolamo, hanno regalato momenti di grande orgoglio sportivo mantenendo alta la bandiera della nostra regione.

Alla manifestazione, che ha previsto l’assegnazione del trofeo nazionale “Multisport”, destinato ai tesserati under 14 delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, hanno preso parte ben 33 discipline sportive (10 in più dell’anno scorso) per un totale di tremilaseicento atleti e quattrocento tra accompagnatori e tecnici.

Un’esperienza che ha segnato istruttrici e ginnaste per le difficoltà logistiche pre-partenza (molte società di altre discipline sportive calabresi hanno preferito rinunciare a causa di esse) ma che è stata ricompensata dalla emozionante performance delle allieve testimonianza della continua crescita delle stesse. Questa Nazionale rappresenta la TERZA NAZIONALE dell’anno per la Società Restart collocandosi a cavallo tra la chiusura del”anno 2014-2015 e l’apertura del nuovo anno sportivo 2015-2016. E’ il caso di dire che iniziare l’anno sportivo concorrendo al titolo tricolore per la Calabria è certamente un ottimo e lusinghiero inizio che speriamo sia di buon augurio per tutte le competizioni future!