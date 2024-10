“La Scuola al Centro”, per Reggio Calabria approvati 82 progetti

Più sport, musica, laboratori di lingue, teatro, innovazione digitale. Per un totale di oltre 1 milione di ore di attività aggiuntive da svolgere in orario extra scolastico, di pomeriggio o nei mesi estivi.

Sono disponibili, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le graduatorie finali del bando “La Scuola al Centro”, lanciato lo scorso autunno per favorire il potenziamento dell’offerta formativa delle scuole, contrastare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale. Il bando era a carattere nazionale e faceva seguito alla sperimentazione attivata nel corso del 2016 per l’apertura straordinaria, in estate, delle scuole in quattro città: Milano, Roma, Napoli, Palermo.

Le scuole finanziate in tutta Italia sono 4.633, per uno stanziamento totale di oltre 187 milioni di euro (fondi PON). In Calabria i progetti finanziati sono 347, con risorse pari a 13.867.280,20 euro. In particolare la città metropolitana di Reggio Calabria sono 82 i progetti per uno stanziamento di 3.301.005,90 euro.

Potenziamento delle competenze di base, educazione motoria e sport sono le aree tematiche più scelte per i progetti presentati, insieme a teatro, arte, scrittura creativa, potenziamento della lingua straniera, innovazione didattica e digitale, musica.

“La Scuola al Centro è stato un bando molto innovativo, lanciato dal precedente governo per rafforzare la scuola quale punto di riferimento delle comunità territoriali, a partire naturalmente dalle ragazze e dai ragazzi e dalle loro famiglie, che in molti progetti saranno protagoniste attive della realizzazione delle attività proposte – sottolinea la Ministra Valeria Fedeli -. Grazie al bando avremo un primo importante potenziamento dell’offerta in orario extra scolastico, con una attenzione significativa allo sport. Nel solco di questa esperienza, a gennaio, abbiamo lanciato un piano in 10 azioni attraverso una serie di bandi che consentiranno di qualificare ulteriormente l’offerta formativa, per una scuola sempre più aperta, anche in orari diversi da quelli abituali, innovativa, inclusiva. Una scuola sempre più capace di rispondere alle sfide educative presenti e future, una scuola davvero di tutte e tutti, strumento di mobilità sociale e spazio di innovazione”.

“Questo significativo intervento ministeriale porta notevoli vantaggi all’intera comunità scolastica calabrese, accogliendo le esigenze reali di tanti adolescenti e delle loro famiglie. – aggiunge con soddisfazione il Direttore Generale dell’USR Calabria Diego Bouchè – Il potenziamento dell’offerta formativa con attività pomeridiane, in moltissime scuole della Calabria, darà la possibilità ai nostri giovani di coniugare l’aspetto formativo, educativo, sociale e ricreativo, per vivere a pieno il tempo scolastico, con esperienze diversificate, fondamentali per i processi di crescita”.