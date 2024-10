La Scuola Basket Viola a servizio di Victor Osmatescu

Ritorna nel suo Pianeta Viola per recuperare e tornare più forte di prima.

Victor Osmatescu, prodotto giovanile nero-arancio da qualche settimana aggregato alla prima squadra di Coach Barilla completerà il suo processo di recupero dopo un brutto infortunio in riva allo stretto.

Uno dei figli assoluti del basket di Calabria ritorna a casa ed esordirà nel pomeriggio nella gara contro la Nodo e Servizi Rende.

Osmatescu è un centro duttile, possente e con una mano morbidissima: è reduce da svariate esperienze tutte in Serie B tra Scauri, Teramo e Cos Ionico. Classe 1996 ha deciso di “parcheggiarsi “ a casa per continuare il suo percorso di recupero in serenità ed a servizio dei giovani di casa Viola.