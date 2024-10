La Scuola di Recitazione della Calabria incontra il Giffoni Film Festival a Cittanova

L’Associazione Prósōpon insieme alla SRC (Scuola di Recitazione della Calabria ) è 1 lieta di invitarVi all’evento: “La SRC incontra il Giffoni Film Festival a Cittanova: nuove prospettive in Calabria”. La Conferenza Stampa è organizzata SABATO 22 APRILE 2017 alle ore 16:00 presso il Polo solidale per la legalità F. Vinci, Viale Merano, Cittanova (RC). I partecipanti avranno modo di conoscere ed incontrare Claudio Gubitosi, ideatore e Direttore Artistico del “Giffoni Film Festival” . L’obiettivo è quello di far conoscere al 2 territorio esperienze di frontiera come quelle del GFF e della SRC, creando un momento di confronto su tematiche condivise ed attuali come adolescenza, scuola, sogni e prospettive future all’interno di aree geografiche caratterizzate da considerevoli contraddizioni socio-economiche come la Calabria. Inoltre, il nostro ospite racconterà la sua straordinaria esperienza in merito all’ideazione e realizzazione del prestigioso Festival, oggi famoso in tutto il mondo.

Prenderanno parte alla Conferenza: Claudio Gubitosi (Ideatore e Direttore Artistico del Giffoni Film Festival); Francesco Cosentino (Sindaco di Cittanova); Roberto Tigani (Associazione Prósōpon); Walter Cordopatri (Direttore Artistico SRC).