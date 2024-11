La serata al teatro “F. Cilea” conclude il Reggio Calabria Film Festival

Si è conluso il “Reggio Calabria Film Fest,” inserito nel “Festival Cinematografico della Calabria” all’interno del progetto “Calabria Terra di Festival” cofinanziato dalla Regione Calabria, Assessorato alla Cultura.L’evento, insieme alle sezioni di Cosenza e Catanzaro è organizzato dalla “Calabria Film Commission” presieduta da Gianluca Curti, con la direzione organizzativa di Michele Geria.Ieri sera sul palco del teatro “Francsco Cilea” sono saliti gli attori Sabrina Impacciatore, Andrea Bosca, Fabrizio Falco, Max Mazzotta, Marco Cocci, Diego Verdegiglio e il cantautore Brunori Sas. La serata è stata condotta da Eleonora Sergio affiancata da Bruno Di Marino, direttore artistico della kermesse. Uno dei primi momenti ha riguardato la premiazione delle scuole reggine che hanno aderito alle matinè incentrate sulla tematica della legalità, che si sono svolte al teatro Siracusa dal due al cinque dicembre. Hanno ritirato il diploma per avert partecipato quindi, alla sezione “Voci di dentro” i rappresentanti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e degli istituti “Fermi-Boccioni”. L’industrale “Panella-Vallauri” invece, è stato premiato con una targa particolare poiché è stato l’istituto scolastico più “partecipativo”. In tutto gli studenti di quest’ultima scuola che hanno partecipato al “Reggio Calabria Film Fest” sono stati 400. La targa è stata ritirata dalla professoressa Raffaella Imbriaco. Subito dopo è stata la volta del Premio “De Seta”, curato da Novella Spanò e Piergiorgio Scuteri. La seconda edizione del premio “De Seta”, è stata vinta dal documentario “Libri e Nuvole” di Pierpaolo Giarolo con la seguente motivazione: per la trasparenza dei cieli, degli animi, degli sguardi di una comunità, per la capacità di strutturare una narrazione piena, coinvolgente, emozionante, per la competenza tecnica con cui, da solo è riuscito a raccontare un mondo intero; per l’attenzione e la partecipazione umana ad un tema che è espediente di salvezza, tentativo estremo di sottrarre un paese e la sua gente all’oblio. Il premio prevede la somma di mille euro. Ma i riconsocimenti all’ interno dell’ ultima serata del “Reggio Calabria Film Festival” non sono finiti qui. Brunori sas, il cantautore calabrese,è stato insignito del premio “Musica del Mediterraneo”, Fabrizio Falco del premio “Fabrique du cinema”, Max Mazzotta del premio “Fata Morgana”, Marco Cocci del premio “Raf Vallone”. Ad Andrea Bosca è andato il premio “ Leopoldo Trieste” e a Sabrina Impacciatore invece, è andato il Premio “Reggio Calabria Film Fest”.