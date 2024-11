“La spesa in campagna”: a Roseto un seminario informativo

“La spesa in Campagna. Strumento di inspessimento dei legami agricoltura-consumatori” è il tema del seminario informativo in programma a Roseto Capo Spulico, presso il ristorante “Miramare”, lunedì 16 novembre prossimo.

Sotto l’egida della Conferenza italiana agricoltori e del Gal Alto Jonio “Federico II”, la giornata di lavori si aprirà, alle 16,30, con gli interventi del sindaco di Roseto, Rosanna Mazzia, del direttore del Gal Alto Jonio “Federico II”, Francesco D’Urso, e dell’Amministratore unico di “Agricoltura è vita” , Franco Mazzei. A presiede l’assise il presidente della Cia Calabria Nord, Ferdinando Mortati. Per le 17,30 è prevista la prima delle sette relazioni previste.

In “cattedra”: Tommaso Buffa, direttore nazionale associazione “Spesa in campagna”; Giancarlo Statti, docente alla facoltà di Farmacia dell’Unical; Roberto Castiglione, consigliere dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di Cosenza; Anetonella Greco, presidente regionale di “Donne in campo”; Maria Pirrone, presidente nazionale dell’Agia, l’Associazione giovani imprenditori agricoli; Davide Vena, direttore Cia Calabria Nord; Luca Pignataro, membro della Giunta regionale Agia. Seguirà un dibattito moderato da Pasquale Esposito, coordinatore organizzativo della sessione informativa della giornata, mentre a concludere sarà Mauro Acri, consigliere regionale. Nel corso dei lavori verrà proiettato il video “La spesa in campagna”.