La Strada e Riabitare Reggio per Pazzano sindaco: in piazza Camagna con Luigi de Magistris

Domenica 13 settembre alle ore 20.00 a piazza Camagna si terrà l’evento “Reggio è tornata. Coraggio, visione, competenza, rinnovamento per liberarci insieme”, che vedrà l’intervento di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e leader del movimento nazionale demA, e di Saverio Pazzano, candidato a sindaco di Reggio Calabria sostenuto dalle liste La Strada e Riabitare Reggio.

Sarà l’occasione per confermare la vocazione euro-mediterranea della città dello Stretto e per testimoniare il lavoro svolto in questi anni dal movimento La Strada per allacciare relazioni con importanti realtà metropolitane italiane ed europee. È più che mai necessario, secondo Saverio Pazzano e la sua coalizione, far uscire Reggio dall’innaturale isolamento in cui si è trovata relegata nell’ultimo tratto della sua antichissima storia, riallacciando tradizione e futuro, restanza e apertura sul mondo.

Proprio questo ha caratterizzato il lavoro della Strada e di Riabitare Reggio, che si è intrecciato, tra le altre, con l’esperienza del Comune di Napoli guidato da Luigi de Magistris. Dopo l’incontro di ottobre 2019 e quello di fine agosto, sarà il terzo momento di confronto tra le due realtà cittadine, nell’ottica del dialogo e dello scambio proficuo di contenuti e di visioni. Rigenerazione urbana, recupero dei tempi e degli spazi, cittadinanza attiva, produzione culturale, rilancio turistico, innovazione in senso green e smart sono alcuni dei temi che verranno rilanciati durante l’incontro. Per una Reggio rinnovata, proiettata verso mete che la portino all’altezza di sé stessa e delle legittime aspirazioni dei reggini.

Una rivoluzione gentile che è già iniziata, ma che deve continuare nelle urne il 20 e 21 settembre. Un altro passo di una Strada, che, ci auguriamo, porti fino alla vittoria!