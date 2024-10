La Tonno Callipo si impone su un’ostica Top Volley Lamezia

Secondo test stagionale per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Oggi pomeriggio la compagine giallorossa di coach Tubertini ha svolto un interessante allenamento congiunto con la Top Volley Lamezia, neonata ed ambiziosa compagine allenata da coach Vincenzo Nacci e che punta a vincere il campionato di Serie B Unica.

I due allenatori hanno fatto effettuare due set giocando con la seconda palla: battuta, azione punto e una sorta di free-ball per chiudere definitivamente il punto. Per la cronaca, Coscione e compagni si sono imposti con il punteggio di 2-0 (25-21, 25-23) con di fronte una formazione ostica che ha fatto intravedere alcune delle potenzialità a disposizione. Coach Tubertini ha schierato Coscione al palleggio, Domagala opposto, Costa e Presta al centro, Corrado e Massari in posto 4, Marra libero.

Coach Nacci ha risposto con Beccaro in regia, capitan Spescha opposto, Alborghetti e Turano al centro, Garofalo e Del Campo di banda, Zito libero. Da sottolineare le buone prestazioni tra le fila dei padroni di casa, tra gli altri, dei giovani Luca Presta e Francesco Corrado: il centrale di Belvedere Marittimo ha realizzato 13 punti (60% in attacco, 9 vincenti su 15), 2 muri e 2 ace. Il martello pitagorico è stato il top-scorer, insieme a Domagala, con 17 punti realizzati (16 in attacco con il 52% e un ace).

In casa Top Volley Lamezia, sponsorizzata Conad, bene l’esperto Spescha, fratello di Fabio indimenticato atleta giallorosso, con 15 punti realizzati e Paolo Alborghetti a muro: 5 i block realizzati dal centrale ex Cantù, Civita Castellana e Tuscania.

NOTIZIARIO – E’ previsto per questa sera l’arrivo a Vibo Valentia dei due atleti belgi Verhees e Lecat. Domani i primi allenamenti insieme al gruppo, mentre sabato avranno già occasione, con ogni probabilità, di mettersi in mostra nel terzo allenamento congiunto stagionale al Palavalentia con la Messaggerie Bacco Catania.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – TOP VOLLEY LAMEZIA 2-0 (25-21, 25-23)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 7, Coscione 4, Marra (L), Izzo 4, Corrado 17, Massari 16, Domagala 17, Presta 13. Non entrati: Torchia (L2). Allenatore: Tubertini

TOP VOLLEY LAMEZIA: Alfieri, Zito (L), Turano 5, Sarpong 7, Gaetano, Garofalo 6, Beccaro, Bruno 3, Del Campo 11, Spescha 15, Alborghetti 6. Non entrati: Polignino. Allenatore: Nacci

NOTE: durata set: 34′, 47′. Tot. 81′. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: bs 20, ace 5, ric. pos. 65%, ric. perf. 33%, att. 45%, muri 11. Top Volley Lamezia: bs 13, ace 2, ric. pos. 41%, ric. perf. 18%, att. 35%, muri 7.

Nella foto, Francesco Corrado in attacco nel test con la Top Volley Lamezia (foto di Francesco Iannello)