La Vela – Restaurant&Cocktail bar: a Palizzi Marina il ‘pranzo – spiaggia’ al gusto della tradizione calabrese

Sono sempre meno i locali storici nella nostra città. Tra ristoranti, discoteche, pub o semplici bar, i cari e vecchi ‘ritrovi di una volta’ sembrano essere ormai scomparsi.

Tra le attività che hanno fatto divertire intere generazioni e che hanno conquistato i giovani di Reggio e dell’intera provincia c’è ‘La Vela’ di Palizzi Marina, storica location della costa jonica, incastrata in uno dei punti più belli dell’intera Calabria e che, ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni dalla sua nascita, continua ad offrire servizi di qualità ai propri clienti.

La famiglia Lucianò si rimette ancora una volta in gioco, trasformandosi, riadattandosi e scommettendo ancora una volta sulle potenzialità di un fazzoletto di terra che deve essere sfruttato in ogni suo centimetro avendo sempre cura e rispetto della natura e di ciò che ha saputo fare nel tempo, rendendo Palizzi uno dei posti più belli al mondo con tramonti mozzafiato e panorami incantevoli che fanno da splendida cornice ad un locale apprezzato da tutti.

“Cucina superlativa”, “Ottimo ristorante e Lounge Bar in riva al mare”, “Atmosfera elegante e raffinata”, e ancora “Ambiente piacevole, cucina ottima e raffinata, personale garbato e cordiale. Proprietario gentile e disponibile, ci ha consigliato bene!”. Questi alcuni dei commenti dei clienti del ristorante ‘La Vela’ di Palizzi Marina che punta tutto su una cucina moderna fatta con materie prime del territorio, tra tutti il bergamotto e una carta dei vini in cui quello di Palizzi ne è il vero protagonista.

“La Vela è un ristorante e cocktail bar sul mare. L’ombrellone e i lettini sono offerti in comodato gratuito a coloro i quali decidano di pranzare nel locale, potendo scegliere fra il “Menu – spiaggia”, che si caratterizza per i suoi prezzi modici e per l’offerta semplice, e il regolare menù alla carta – spiega Diletta Lucianò – Per tutto il mese di agosto ‘La Vela’ presenta due grandi novità per l’estate 2018: un menù speciale a pranzo e la possibilità di vivere una splendida giornata al mare all’insegna del comfort”.

Per info e prenotazioni:

Cell. 338.6194487

Mail: lavelapalizzi@gmail.com

Per maggiori info visita la pagina FB