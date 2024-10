La verace pizza napoletana arriva a Reggio Calabria grazie al FrescOpepe – FOTO

Una location accogliente, dai toni caldi che coniuga il moderno alla tradizione, è quella del FrescOpepe, che sabato 24 febbraio ha aperto le sue porte ai reggini, offrendo ai suoi ospiti un’ampia degustazione di prodotti da deliziare anche il palato dei più esigenti.

Protagonista la verace pizza napoletana, la specialità della nuova pizzeria reggina che si insedia nel nostro territorio con nuove proposte tutte da gustare. Dalla “classica” pizza napoletana, alle pizze gourmet farcite con particolari salse fino alla tanto amata pizza fritta. Un’esplosione di sapori che ha di certo conquistato il cuore dei cittadini.

Pomodori San Marzano, mozzarella di bufala campana e farine macinate a pietra, solo i migliori prodotti per la Regina dell’arte culinaria italiana, accompagnati da una lunga lievitazione che caratterizza l’alta digeribilità dei gustosi piatti del FrescOpepe.

Il nuovo locale reggino si propone di coniugare al meglio la tradizione culinaria con l’innovazione, data soprattutto da macchinari di ultima generazione, come il forno ideato e progettato per dar vita ad una pizza senza eguali.

Grazie al locale di Via Possidonea non avrete più bisogno di mettervi in macchina e percorrere infiniti kilometri per assaporare un prodotto ricercato in tutto il mondo. Vi basterà raggiungere il centro di Reggio Calabria per toccare con mano una tradizione senza tempo tramandata di generazione in generazione.

Il FrescOpepe vi aspetta tutti i giorni sia a pranzo che a cena, dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 a 00:00, per condurvi in un vero e proprio viaggio del sapore che ha come meta la bellissima Napoli.

