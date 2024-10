La via dei borghi a Placanica, tra cielo e mare

Ritorna il cammino de La Via dei Borghi domenica 23 settembre con la tappa di Placanica uno dei centri più belli e sconosciuti dell’Area Metropolitana reggina. Al via quindi la seconda parte della prima stagione del progetto che vedrà come successive tappe Bovalino e Condojanni il 14 ottobre, il MuSaBa e Mammola il 4 novembre e Sant’Agata del Bianco il 18 novembre.

Il progetto che vede tra i capofila le associazioni Kalabria Experience ed Il Giardino di Morgana per la tappa in questione, patrocinata dal comune di Placanica e dalla Città Metropolitana di Reggio oltre che dal Consiglio Regionale della Calabria, si avvarrà della collaborazione importante di Innovus.ops e dei giovani volontari del borgo che faranno da ciceroni ai visitatori.

Tante le attrazioni di giornata dal convento domenicano e poi quello francescano, al castello, la torre civica ed i tanti murales artistici che esaltano le bellezze dei vicoli del borgo per poi concludere con la sublime arte della chiesa di San Basilio Magno il tutto tra paesaggi mozzafiato sulle valli limitrofe.

Saranno presenti i partner per la comunicazione Iuntamu gruppo di interazione locale,0964.biz, PhotoThree ed IG Calabria.

Su quest’ultima piattaforma social durante la giornata verrà lanciato il contest fotografico collegato all’ hashtag #Ig_placanica.

Per info e prenotazioni basta seguire le pagine social delle due associazioni promotrici e poi mettersi in cammino.