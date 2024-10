“La via dei borghi”: presentato a Reggio Calabria il calendario 2019

Il calendario delle attività previste per il 2019 è stato presentato al Palazzo della Cultura. Ecco le tappe della nuova stagione de "La via dei borghi"

L’idea nata dalla sinergia tra le associazioni Kalabria Experience ed Il giardino di Morgana anche quest’anno punterà, attraverso delle tappe tutte in periodi di scarsa affluenza turistica nei territori attenzionati, a sensibilizzare sul tema della destagionalizzazione delle presenze attraverso una fruizione del territorio con approccio ecocompatibile.

OBIETTIVO

Il turismo lento e la comprensione dei luoghi permetteranno una maggiore conoscenza nel territorio di residenza (nel caso di residenti) o di destinazione (nel caso di non residenti) nei fruitori del progetto, che indirettamente diverranno ambasciatori del territorio visitato attraverso varie forme, come ad esempio la condivisione social di riproduzioni fotografiche e video dei posti visitati che verrà opportunamente incentivata dagli organizzatori.

QUANDO

Il calendario delle attività previste per il 2019 è stato presentato sabato 23 febbraio al Palazzo della Cultura di Reggio Calabria.

Altra finalità qualificante del progetto è lo stimolo di sinergie tra le varie associazioni ed enti variamente denominati, che da tempo operano sul territorio al fine di sviluppare una rete di competenze e conoscenze utile allo sviluppo economico e sociale con una prospettiva che quest’anno diventa regionale.

LE TAPPE DEL 2019:

Belmonte e Fiumefreddo Bruzio (CS), 31 marzo;

Bagnara, 21 aprile;

Motta Sant’Agata, 19 maggio;

Palizzi, 29 settembre;

Ferruzzano, 27 ottobre;

Badolato (CZ), 17 novembre.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

I lavori di presentazione del progetto si sono aperti con l’intervento di Filippo Quartuccio, consigliere delegato alla Cultura per la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Quartuccio che ha elogiato la bontà dell’idea progettuale e l’impegno delle associazioni promotrici.

Successivamente la parola è passata ad Irene Calabrò assessore alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e paesaggistico del Comune di Reggio. Quest’ultima ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni che operano sul territorio citando l’esempio positivo della Pro Loco San Salvatore che gestisce il sito archeologico di Motta Sant’Agata.

Dopo l’intervento dei presidenti delle associazioni promotrici che hanno illustrato obiettivi e tappe per la stagione 2019 la parola è passata a due rappresentanti delle associazioni coinvolte dalla piattaforma collaborativa che è alla base del progetto.

Tonino Arduca di “Crescere Ca” ha illustrato il percorso della tappa di Bagnara prima di raccontare le emozioni provate nel suo impegno di promozione e comunicazione del meraviglioso centro della Costa Viola.

Mariastella Macheda della pro loco di San Salvatore ha ricordato il ruolo dell’ente nella gestione di un sito archeologico importantissimo come quello della Città di Sant’Agata e il fattore fondamentale della collaborazione tra associazioni e tra queste e le varie amministrazioni.

Presenti anche i ragazzi del servizio civile che di anno in anno affiancano la pro loco nelle attività di gestione e promozione del sito archeologico.

La via dei borghi quest’anno sarà patrocinata dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dalla Provincia di Catanzaro e Cosenza e da tutti i comuni coinvolti dalle 6 tappe.

ASSOCIAZIONI

Ampia la sinergia con le associazioni. Oltre a quelle già citate daranno un grosso contributo nella fase esecutiva Ti porto in Calabria, Living Nature, la pro loco di Belmonte, Belmonte in Rete, l’associazione Rudina, Riviera dei Borghi degli Angeli e la pro loco di Badolato. Confermata anche quest’anno la collaborazione con Iuntamu, gruppo di interazione locale e con Ig Calabria. La famiglia sul social Instagram oltre a Ig Reggio Calabria quest’anno potrà contare anche su Ig Catanzaro e Ig Cosenza.

INFO & ISCRIZIONI

Si darà il via tra lunedì 25 e martedi 26 febbraio alle iscrizioni per i 50 posti disponibili per la prima tappa de La via dei borghi a Fiumefreddo e Belmonte nella provincia di Cosenza.

Per ulteriori info si rinvia ai siti internet o ai canali social di Kalabria Experience e Il giardino di Morgana oppure contattando i numeri 3489308724 o 3470844564.