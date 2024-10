La Viola annienta Pozzuoli con uno straordinario allungo finale – FOTO

di Domenico Suraci – La Viola reduce da una vittoria, ma da una settimana a dir poco tribolata per eventi extra sportivi. Pozzuoli vittoriosa nel derby campano prova ad impensierire i neroarancio nel fortino del PalaCalafiore.

PRIMO QUARTO. Nobile segna da due, Carrichiello pareggia. (2-2). Fallucca in allontanamento segna. Tessitore da sotto. Alessandri da tre. (7-4) Tessitore mette una tripla. Nobile mette la tripla del 10 a 7. Nobile subisce un fallo e realizza due tir liberi. Risponde DI Marco con una tripla e poi Tessitore sempre da tre. Alessandri in allontanamento segna il 14 a 12. Fall da sotto. Fallucca piazza una tripla che porta sul +7 i neroarancio. Bini avvicina i suoi. Fall subisce fallo e mette uno dei due tiri liberi. (20-14). Alessandri ne mette due su due.

SECONDO QUARTO.Apre Carrichiello con un canestro da due. Paesano schiacci e mette a segno il 24 a 19.Bini segna da due, anche successivamente. Paesano segna il 26 a 23, risponde Carrichiello. Mastroianni da tre. Di Marco fa lo stesso. Alessandri mette il 31 a 28. Mastroianni segna da sotto,risponde Longobardi da tre. (33-31). Mastroianni da due. Fall subisce fallo e segna entrambi i tiri liberi. Il primo quarto si chiude sul 37 a 33.

TERZO QUARTO. Fallucca realizza una tripla. Risponde Errico. Paesano porta sul 42 a 35 i neroarancio. Errico segna nuovamente. Fall da sotto (44-37). Bini segna risponde Nobile. Carrichiello mette una tripla. Errico mette la tripla del 46 a 45.Mastroianni segna da due. Nobile da tre. Di Marco da due. (51-47). Enrico segna da sotto. Agbogan segna i due tiri liberi disponibili. Agbogan allo scadere segna il 56 a 49.Si chiude così il terzo periodo.

ULTIMO QUARTO. Inizio nervoso con diversi errori da parte di entrambe le compagini. Errico realizza il 56 a 52. Risponde Fallucca. Ottimo Paesano su assist di Agbogan. Fallucca mette una tripla. +12 i neroarancio, il PalaPentimele incita i propri beniamini. Tecnico alla panchina di Pozzuoli. Alessandri segna il tiro libero disponibile. Paesano si eleva e segna. Mastroianni infiamma la retina con una tripla, momento propizio per i neroarancio che si portano sul +18. Fallucca da tre e Agbogan da sotto in reverse. (75-54). Tiro libero di Paesano. C’è spazio per giovanissimi entrano Grugovic e Ciccarello. Tessitore penetra e segna. La Viola vince con il risultato di 76 a 56.

Una straordinaria Viola tiene sempre sotto Pozzuoli che alla fine cede rispetto alla potenza offensiva dei neroarancio.

LE FOTO DEL MATCH A CURA DI ANTONELLO DIANO

LE PAGELLE A CURA DI MATTEO OCCHIUTO

LE DICHIARAZIONI DI COACH MECACCI

Viola Reggio Calabria – Virtus Pozzuoli : 76-56 (22-17,15-16,19-16,20-7)

Viola Reggio Calabria: Ciccarello , Alessandri 10, Grgurovic, Fall 9, Fallucca 17, Agbogan 7, Carnovali, Mastroianni 10, Paesano 13,Nobile 10, Vitale. Coach: Mecacci. Assistenti: Trimboli, Motta.

Virtus Pozzuoli: Conforto, Di Domenico n.e, Carrichiello 12,Longombardi 3, Di Marco 7, Caresta n.e, Errico 4, Bini 13, Mehmedoviq 2, Tessitore 8, Ajayi n.en. Coach: Serpico. Assistente: Pepe

Arbitri: Zancolò, Roiaz