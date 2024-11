Il sogno play off continua. La Viola batte Piacenza 76-68. Partono subito bene gli ospiti che dopo quattro minuti di gioco vanno a +7. I reggini reagiscono e riescono prima a pareggiare i conti poi ad andare in vantaggio. Il parziale termina 20 a 19 per la Viola. Per gli uomini di Sodini i due punti in palio sono troppo importanti in chiave salvezza e poderosamente firmano la seconda frazione di gioco per 41-37. Durante il terzo quarto va in scena una lotta equilibrata fra determinazione e freschezza fisica, la spuntano Rush e soci per due punti (57-55). Gli ultimi dieci minuti di gioco registrano frenetici cambi di fronte, ma grazie anche al supporto del pubblico del PalaCalafiore, Benedetto e i suoi vincono anche questa ‘battaglia’.

Viola Basket Reggio Calabria – Piacenza: 76-68 (20-19; 37-41; 57-55)

Viola: Deloach 39, Casini 3, Azzaro, Rezzano 2, Lupusor 3, Spissu 2 , Rossi 9, De Meo, Rush 5, Ammannato 13. All. Benedetto.

Piacenza: Galli 15, Sebastiani, Stefanini 2, Sorokas 20, Gasparin 10, Ziotti, Di Giorgio, Rossetti 6, Mazzocchi, Infante 15. All. Sodini.

Arbitri: Capello, Pierantozzi, Nuara.

Fonte: violareggiocalabria.it