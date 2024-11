La Viola espugna Recanati.Al PalaCingolani finisce 69-79.

Una Viola autorevole e determinata espugna il PalaCingolani di Recanati e conquista altri due importantissimi punti in classifica. Gli uomini di coach Gianni Benedetto dimostrano di aver messo da parte in fretta l’euforia di domenica scorsa, offrendo una prestazione di alto livello, sia sotto il profilo della concentrazione che da un punto di vista tecnico. Gara mai in discussione, con i neroarancio a guidare le danze dal primo all’ultimo minuto. Tutti a segno i giocatori che sono entrati in campo. Rush top scorer con 28 punti, 19 per Rezzano di cui 15 dalla lunga distanza. Nuova iniezione di fiducia, dunque, per la Viola che guarda già al prossimo impegno di domenica prossima, in casa contro Treviglio.”Abbiamo fatto un’ottima gara – ha detto coach Gianni Benedetto al termine della gara – ma, anche in situazioni come queste, non dobbiamo mai abbassare la guardia perché la differenza canestri è sempre un punto fondamentale. Siamo però molto contenti per questa serata, abbiamo giocato con grande intensità, a dispetto delle difficoltà patite negli ultimi giorni. Non abbiamo mai permesso a Recanati di esprimersi al meglio, li abbiamo limitati bene rispettando in pieno il piano partita. La nostra è una squadra che ha il talento necessario per fare gare come questa. Stasera abbiamo visto una grande prova di Rezzano, Rush, Rossi e Lupusor ma, in generale, tutti sono riusciti a imprimere grande ritmo alla gara. Stiamo crescendo lentamente, passo dopo passo e risultati come questo e come domenica scorsa, ci aiutano tantissimo sotto il profilo della fiducia che andiamo ad acquistare e poi a trasferire sul campo. Dobbiamo ancora migliorare in certi aspetti se vogliamo avere continuità in un campionato che sarà molto duro. Ora avremo solo il tempo di rifiatare e ci ritufferemo nel prossimo impegno contro Treviglio che è un altro team molto importante. Cercheremo di sopperire alla stanchezza e a qualche piccolo acciacco, e poi confideremo tantissimo sulla carica che, ne sono sicuro, i nostri tifosi ci daranno dall’inizio alla fine”.TabellinoRecanati-Viola 69-79 (14-23; 18-17; 16-19; 21-20)Recanati: Sykes 6, Zanelli 9, Pierini 7, Lauwers 9, Mosley 15, Raponi, Clementoni, Gurini, Terenzi 4, Galmarini, Eliantonio 11, Gueye 8.Coach: Giancarlo SaccoViola: Deloach 3, Rezzano 19, Rossi 13, Rush 28, Ammannato 6, Casini 2, Azzaro 4, Lupusor 4, De Meo, Latella.Coach: Gianni BenedettoArbitri: Moretti, D’Amato, RaimondoUfficio Stampa Viola Basket on line click here