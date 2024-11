La Viola supera Legnano

Al PalaEuroImmobiliare finisce 89 – 85 per la Viola. Partono molto bene i reggini ma i padroni di casa a metà del primo quarto rimontano e superano gli ospiti. Con 27-22 i lombardi firmano la prima frazione di gioco. Il secondo quarto registra un Ammannato in splendida forma (al termine saranno 26 punti per lui) che trascina i suoi portandoli a suggellare la seconda frazione per 46 a 45. Davanti a circa 1.600 spettatori si svolge un terzo quarto equilibrato che termina in perfetta parità 68 a 68. Krubally fa pesare la sua presenza e non sbaglia quasi nulla, ma la Viola non vuole perdere i due punti in palio ed eroicamente conquista il match, come detto, per 89 a 85. Questa è la 14^ vittoria stagionale per i neroarancio: i play off sono sempre più vicini.

Legnano – Viola: 85-89 (27-22; 45-46; 68-68).

Europromotion Legnano: Krubally 27, Petrucci 5, Maiocco (C) 8, Frassineti 12, Arrigoni 10, Di Bella 17, Turano, Locci, Merchant 6, Battilana, Gastoldi, Navarini.

Coach: Mattia Ferrari

Viola Basket: Deloach 13, Casini 9, Azzaro 2, Rezzano 9, Lupusor 6, Spissu 5, Rossi 8, De Meo, Rush 11, Ammannato (C) 26.

Coach: Giovanni Benedetto

Arbitri: 1° Ursi Stefano di LIVORNO (LI), 2° Gagno Gabriele di SPRESIANO (TV), 3° Barilani Stefano di ROMA (RM).

Fonte: violareggiocalabria.com