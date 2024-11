La Viola supera Ravenna

Finisce con una bella vittoria il campionato 2014/2015 della Viola Basket Reggio Calabria che supera Ravenna per 89 a 79. Un minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro benemerito di eccellenza (per anni anche componente del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Arbitri) Luigi Caslotti prima di dare il via al match. Partono bene i reggini che firmano il primo quarto per 18 a 16. La seconda frazione di gioco rimane equilibrata ma la conquista Ravenna per 39 a 38. Tornati sul parquet gli uomini di Martino sono più lucidi e, seppure con fatica, agguantano anche la terza frazione con il punteggio di 58 a 56. Ma la Viola vuole salutare nel miglior modo possibile il suo pubblico e soprattutto vuole, fino all’ultimo secondo, onorare la maglia neroarancio. Grinta, determinazione e cuore portano Ammannato e compagni a conquistare gli ultimi due punti in palio. Per la gioia di tutti i tifosi accorsi al PalaCalafiore.

Viola- Ravenna: 89-79 ( 18-16; 38-39; 56-58)

Viola: Deloach 18, Casini 8, Azzaro 12, Rezzano 8, Lupusor 7, Spissu, Rossi, De Meo, Rush 26, Ammannato 10. All. Benedetto.

Ravenna: Holloway 8, Amoni 13, Cicognani 4, Rivali 16, Raschi 12, Grassi, Zannini, Tambone 2, Foiera 8, Singletary 16. All.Martino.

Arbitri: Ursi, Di Toro, Perciavalle.

Fonte: ufficio stampa Viola Reggio Calabria