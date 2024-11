La Viola torna alla vittoria sconfiggendo Omegna.

La Viola espugna il PalaBattisti di Verbania, torna al successo e compie un altro passo in avanti importante in una classifica che vede ora i neroarancio a quota 22 punti. Una partita equilibrata nei primi due quarti in cui la Viola concede solo cinque punti ai piemontesi di coach Alessandro Magro. Nella seconda parte di gara gli uomini di Benedetto cambiano decisamente passo portandosi avanti fin dai primi minuti e chiudendo la porzione di gioco con otto punti di vantaggio. I neroarancio non si fermano, dominano l’ultimo quarto e chiudono la gara con il punteggio di 88-95. Per la Viola si tratta di un successo importante che bisognerà però archiviare in fretta, perchè mercoledì si torna nuovamente in campo per il turno infrasettimanale contro Recanati al PalaCalafiore.

Tabellino

Paffoni Omegna-Viola Reggio Calabria 88-95 (25–20; 24–24; 13-26; 26-25)

Paffoni Omegna: Della Torre, Iannuzzi 16, Vildera, Cappelletti 2, Conger 11, Masciadri 12, Oglina, Gurini 11, Tavernelli 8, Smorto 5, Saddler 23.Coach: Alessandro magro

Viola Reggio Calabria: Deloach 19, Casini 17, Azzaro 2, Rezzano 27 , Lupusor 4, Rossi 18, Florio, Rush, Sindoni, Ammannato 8.Coach: Giovanni Benedetto

