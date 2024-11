Entusiasmante vittoria della Viola contro Agrigento al PalaCalafiore

di Domenico Suraci – Doveva essere la giornata dell’orgoglio neroarancio e così è stato, non solo sugli spalti. La Viola infatti, vince e convince con un’esaltante prestazione. Nonostante un break iniziale di Agrigento che si porta a 6 punti di vantaggio, la Bermè inizia a giocare un ottimo basket, rispondono i siciliani, dando vita ad un intenso match che si conclude prima dell’intervallo lungo, con un solo punto di vantaggio per l’ex Piazza e compagni (42-43). Gli ultimi due periodi vengono dominati dalla migliore Viola, tra le mura amiche, del campionato. Nulla da fare per la squadra ospite che nonostante un pallido tentativo di rimonta perde l’incontro. La Viola conquista questa vittoria fondamentale in chiave salvezza chiudendo 82 a 69. Emerge su tutti i giocatori, un Brackins in grande spolvero capace di mettere a segno ben 24 punti facendo registrale l’8 su 13 dal campo e il 6 su 9 dalla lunga distanza. Alla compagine reggina l’aspetta la trasferta di Barcellona per poi affrontare al PalaCalafiore lo scontro diretto con Rieti. Questi due ultimi match ci diranno se la Viola si potrà salvare evitando i playout.

TABELLINO

BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA-MONCADA AGRIGENTO 82-69 (26-18; 16-25; 19-10; 21-16)

Viola: Mordente 3, Adegboye 18, Crosariol, Brackins 24, Dobbins 15, Costa 2, Lupusor 2, Rullo 18, Pandolfi, Sindoni.

Coach: F. Frates

Agrigento: Martin 21, Evangelisti 13, De Laurentiis 11, Piazza, Eatherton 11, Mascolo, Vai, Saccaggi 13, Morciano, Visentin.

Coach: F. Ciani

Arbitri: Grigioni, Caruso, Catani.