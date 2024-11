La Vis chiude la stagione domani a Formia

Ultimo atto stagionale domani per la Vis Reggio Calabria in Lazio, contro la Pallacanestro Fabiani Formia. Un match che, classifica alla mano, sia per i reggini che per i latini è poco più di un’amichevole, visto che entrambe le compagini in questi play off sono matematicamente tagliate fuori dalla corsa ai primi due posti, ormai saldamente appannaggio di San Severo e Campli.

Va così in archivio una post season in cui il quintetto di coach D’Arrigo ha provato a dare fastidio alle favorite alla promozione in serie B, senza tuttavia riuscirvi più di tanto. L’infortunio di Zampogna e il valore obiettivamente superiore di foggiani e farnesi sono stati due fattori determinanti che, nonostante un incoraggiante inizio di Grasso e compagni, alla lunga hanno fatto la differenza. Sia San Severo che Campli si sono rivelate più attrezzate al salto di categoria e, con ogni probabilità, entrambe centreranno l’obiettivo, a testimonianza di come il girone H fosse uno dei più duri e competitivi.

Nonostante la scarsa posta in palio (Vis e Formia si giocano un platonico terzo posto finale), c’è da disputare pur sempre una gara di play off. Un impegno che va onorato per chiudere dignitosamente una stagione in cui la Vis è stata grande protagonista, piazzandosi al primo posto nella regular season e riscuotendo consensi in tutti i parquet di Sicilia e Calabria.

All’andata, al PalaBotteghelle, i reggini s’imposero 78-70, ottenendo la prima e unica vittoria in questi play off, cui hanno fatto seguito 4 sconfitte consecutive.

Palla a due alle ore 18 alla palestra di Via E. Filiberto di Formia.

Arbitrerà la coppia sarda composta da Fabrizio Grandi e Matteo Sironi, entrambi di Milano.