La Vis domani a Cosenza per sfatare il tabù derby

Sarà il “PalaFerraro” di Cosenza a ospitare domani il primo derby di Calabria della fase a orologio. Vis e Nertos si presenteranno sul parquet bruzio appaiate al quinto posto in classifica, ma con stati d’animo diametralmente opposti: i reggini col morale alto, dopo il bel successo di una settimana fa contro il Basket Gela; i cosentini di coach Binetti, invece, reduci dal ko di Acireale, dovranno necessariamente riscattarsi davanti al pubblico amico.Entrambe hanno praticamente ipotecato i play off e sono pronte a darsi battaglia in un match che si preannuncia altamente spettacolare.I precedenti in campionato sorridono ai cosentini, capaci in regular season, era il 20 ottobre, di espugnare il PalaBotteghelle (66-58) e di bissare il successo a domicilio (83-60) a pochi giorni dalle festività natalizie. Non per questo però i bianco/amaranto di coach D’Arrigo partiranno battuti, pronti a giocarsi le loro chances fino in fondo per ottenere il miglior piazzamento possibile nella post season.C’è anche da sfatare il tabù derby per Grasso e compagni. La Vis infatti è uscita sconfitta anche dalle due gare contro la Planet Catanzaro ed è a caccia del primo successo in campionato contro una corregionale. A Cosenza sarà la volta buona per il primo brindisi in terra di Calabria?Se lo augura lo staff dirigenziale, con in testa il presidente Demetrio Barreca, così come se lo augura la tifoseria reggina, sempre più in crescita a giudicare dalle presenze al palazzetto e dalle visite alla pagina Facebook e al sito della società.Palla a due alle ore 18.Arbitreranno Bartolomeo Puzio di Afragola e Roberto Ozzella di Napoli.