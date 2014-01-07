La Vis inizia il 2014 con un successo. Marsala piegato 70-63

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Vis Reggio Calabria ha la meglio sulla Metaenergia Marsala e torna a riassaporare il gusto dolce dei due punti dopo un digiuno di ben cinque turni.

Una Vis in controllo dopo l’avvio contratto

Il successo dei bianco/amaranto di coach D’Arrigo nel complesso è parso più che meritato. A parte un inizio contratto in cui i siciliani hanno messo la testa avanti (4-10), sono stati Grasso e compagni a condurre le danze per tutto il resto dell’incontro, raggiungendo anche un vantaggio massimo di 16 lunghezze (40-24) all’inizio del terzo quarto. Da li in poi, però, la Vis non ha saputo gestire il margine, consentendo ai lilibetani di portarsi a meno uno (57-56) a cinque minuti dalla fine.

Nell’incandescente finale, però, i reggini hanno dimostrato maggiore freddezza rispetto agli avversari.

Le prove di Grasso, dei fratelli Costa e di Vozza

Ottime fra le fila dei locali le prove di capitan Grasso (18 punti), dei fratelli Costa (15 punti per Dario, 11 per Riccardo) e del play Vozza, glaciale dalla lunetta nei momenti cruciali. Ma anche Tramontana, Carnazza e Barrile hanno fornito il loro solito contributo, specie in chiave difensiva.

Con questa vittoria la Vis aggancia Cosenza al quinto posto della classifica e può guardare con maggiore serenità alla doppia trasferta consecutiva (Catanzaro e Mazara) che il calendario le propone.

Questo il tabellino della gara:Vis Reggio Calabria – Nuova Pallacanestro Marsala 70-63(17-19, 21-5, 15-24, 17-15) Vis Reggio Calabria: Vozza 15 (0/1, 1/1), D. Costa 15 (3/7, 2/2), Tramontana 8 (4/10, 0/1), Grasso 18 (2/3, 3/6), Barrile, Carnazza 3 (1/7 da tre), Costa R. 11 (3/7, 1/5) N.E.: Ielo, Cedro. Allenatore: D’Arrigo.

Tiri Liberi: 22/25. Rimbalzi: 28 19+9 (Grasso 9). Assist: 16 (Carnazza, R. Costa 4).Metaenergia Marsala: Fazio 4 (2/2, 0/1), Baseggio, Bagnasco 5 (0/4, 1/2), De Lise 18 (8/11, 0/1), Petrosino 5 (1/4, 1/4), Giacalone 14 (3/5, 1/3), Del Vecchio 10 (3/5, 0/2), Bartolo Morana 5 (1/1), D’Amico 2 (1/6) N.E.: Messina. Allenatore: Cardillo.

Tiri Liberi: 16/19. Rimbalzi: 25 17+8 (Petrosino 7). Assist: 7 (Fazio, Petrosino, Del Vecchio 2).Arbitri: Micino di Cosenza e Nocera di Catanzaro.