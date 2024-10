Per la prima volta a Reggio Calabria il ‘Circo di Natale’ Lidia Togni

Natale..al Circo. Inizia oggi lo spettacolo ‘Circo di Natale’ presso l’area Tempietto di Reggio Calabria. Un modo diverso e allegro per trascorrere le festività natalizie. Il circo si fermerà in città dal 22 dicembre al 20 gennaio, per un ‘veglionissimo’ all’insegna dell’originalità è possibile prenotare per il 31 dicembre uno spettacolo che inizierà alle ore 21:15 e coinvolgerà tutta la famiglia.

foto: Giuseppe Amodeo