La XVIII edizione di Moda Movie apre il concorso fotografico: Lo stile classico

di Maria Carmela Di Marte – Moda Movie, l’evento ideato e realizzato dall’Associazione Creazione e Immagine di Cosenza, in occasione della 18 edizione ha deciso di estendere il concorso oltre che ai giovani fashion designer e registi, anche ai giovani amanti della fotografia.Alla base del concorso vi è il concetto di classico in riferimento al classico dell’antichità ellenica e latina, prendendo ispirazione anche dalla bellezza della terra che un tempo sorgeva ai nostri piedi: la Magna Grecia.Gli aspiranti fotografi potranno pertanto lasciarsi trasportare dalle suggestive atmosfere classiche, evocate nel mondo della moda, del costume, del cinema, o semplicemente, attraverso le suggestioni che il proprio estro suggerirà.CLICCA QUI per visionare il bando di partecipazioneIl bando scade il 5 Aprile 2014.Per chiunque ami fotografare ed esprimere le proprie sensazioni attraverso un’immagine, è un’occasione da non perdere.